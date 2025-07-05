نهاية رحلة الهلال التاريخية.. عدو الأزرق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تغلب فلومينينسي البرازيلي على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

فلومينينسي أقصى إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ 16، والآن أقصى الهلال.

وفي حال فوز تشيلسي على بالميراس، سيصطدم فلومينينسي بصاحب اللون الأزرق الثالث على التوالي في الأدوار الإقصائية للبطولة.

رحلة الهلال التاريخية تنتهي الآن، بعد أن صار النادي العربي والآسيوي الوحيد بين الثمانية الكبار في مونديال الأندية.

الهلال تعادل مع ريال مدريد 1-1، وأقصى مانشستر سيتي من دور الـ 16 بفوز تاريخي 4-3 في الوقت الإضافي.

المباراة بدأت بدقيقة حداد على وفاة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول، والتي شهدت بكاء مواطنيه روبن نيفيز وجواو كانسيلو ثنائي الهلال.

In remembrance of Diogo Jota and André Silva, a minute of silence was observed. 🤍 pic.twitter.com/yYqKQWMur4 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

وبعد تشتيت خاطئ للكرة من كانسيلو، سجل مارتينيلي الهدف الأول للفريق البرازيلي في الدقيقة 40.

40' MARTINELLIIIIIIIIIIIII 🇭🇺@FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian. 🚀 pic.twitter.com/Z23SR61KQY — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

وكاد كاليدو كوليبالي يسجل التعادل و لكن فابيو تألق في التصدي لرأسيته الخطيرة في الدقيقة 45.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 45+2 بعد سقوط ماركوس ليوناردو داخل المنطقة.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تم إلغاء الركلة.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى هيركوليز بدلا من مارتينيلي في صفوف فلومينينسي.

وسريعا في الدقيقة 50 تمكن ماركوس ليوناردو من إدراك التعادل.

وتألق ياسين بونو في إبعاد انفراد جيرمان كانو في الدقيقة 55.

55' BONOOOOOO! 🧤🔥 What a moment from the Moroccan wall! Massive stop from the Al-Hilal keeper to deny Cano! 🧱 pic.twitter.com/pCc3uCneIS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

وسدد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش كرة تصدى لها فابيو في الدقيقة 56.

وأتى ليما وإيفيرالدو بدلا من نوناتو وجيرمان كانو في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 70 سجل هيركوليز الهدف الثاني على يمين بونو بعد تمريرة وصلته بالرأس داخل المنطقة من صامويل تشافيير.

70' HERCULEEEEEES! 💥 Fluminense’s hero goes for it twice, and puts Fluzão back in front! 🇭🇺🔥 pic.twitter.com/8XzEUUoszR — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

وحل عبد الرزاق حمد الله بدلا من محمد كنو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 82 حل كايو سيزار وعلي البليهي بدلا من ناصر الدوسري ومتعب الحربي.

على الجانب الآخر أتى جوجا بدلا من صامويل تشافيير في الدقيقة 83، ثم تياجو سانتوس بدلا من فاكوندو بيرنال في الدقيقة 88.

وطالب الهلال بركلة جزاء بعد سقوط كوليبالي داخل المنطقة رفض الحكم احتسابها.

ويستمر ربع النهائي بمواجهات تشياسي ضد بالميراس، وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند.