نهاية رحلة الهلال التاريخية.. عدو الأزرق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

السبت، 05 يوليه 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

الهلال

تغلب فلومينينسي البرازيلي على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

فلومينينسي أقصى إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ 16، والآن أقصى الهلال.

وفي حال فوز تشيلسي على بالميراس، سيصطدم فلومينينسي بصاحب اللون الأزرق الثالث على التوالي في الأدوار الإقصائية للبطولة.

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رحلة الهلال التاريخية تنتهي الآن، بعد أن صار النادي العربي والآسيوي الوحيد بين الثمانية الكبار في مونديال الأندية.

الهلال تعادل مع ريال مدريد 1-1، وأقصى مانشستر سيتي من دور الـ 16 بفوز تاريخي 4-3 في الوقت الإضافي.

المباراة بدأت بدقيقة حداد على وفاة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول، والتي شهدت بكاء مواطنيه روبن نيفيز وجواو كانسيلو ثنائي الهلال.

وبعد تشتيت خاطئ للكرة من كانسيلو، سجل مارتينيلي الهدف الأول للفريق البرازيلي في الدقيقة 40.

وكاد كاليدو كوليبالي يسجل التعادل و لكن فابيو تألق في التصدي لرأسيته الخطيرة في الدقيقة 45.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 45+2 بعد سقوط ماركوس ليوناردو داخل المنطقة.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تم إلغاء الركلة.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى هيركوليز بدلا من مارتينيلي في صفوف فلومينينسي.

وسريعا في الدقيقة 50 تمكن ماركوس ليوناردو من إدراك التعادل.

وتألق ياسين بونو في إبعاد انفراد جيرمان كانو في الدقيقة 55.

وسدد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش كرة تصدى لها فابيو في الدقيقة 56.

وأتى ليما وإيفيرالدو بدلا من نوناتو وجيرمان كانو في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 70 سجل هيركوليز الهدف الثاني على يمين بونو بعد تمريرة وصلته بالرأس داخل المنطقة من صامويل تشافيير.

وحل عبد الرزاق حمد الله بدلا من محمد كنو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 82 حل كايو سيزار وعلي البليهي بدلا من ناصر الدوسري ومتعب الحربي.

على الجانب الآخر أتى جوجا بدلا من صامويل تشافيير في الدقيقة 83، ثم تياجو سانتوس بدلا من فاكوندو بيرنال في الدقيقة 88.

وطالب الهلال بركلة جزاء بعد سقوط كوليبالي داخل المنطقة رفض الحكم احتسابها.

ويستمر ربع النهائي بمواجهات تشياسي ضد بالميراس، وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند.

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