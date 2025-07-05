تقرير: الأهلي يواجه النجم الساحلي وديا.. وموعد المباراة

السبت، 05 يوليه 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

مران الأهلي

يواجه الأهلي منافسه النجم الساحلي التونسي وديا ضمن فترة تحضيراته للموسم الجديد.

وحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن الأهلي سيواجه النجم الساحلي وديا يوم 27 يوليو المقبل ضمن فترة تحضيراته للموسم الجديد.

واستقر الأهلي على إقامة معسكر الفريق في تونس.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مدة المعسكر ستكون 10 أيام تبدأ من منتصف يوليو الجاري.

ويجري الأهلي الاتفاقات من أجل إقامة 3 مباريات ودية خلال المعسكر تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل.

وأقام الأهلي معسكرا في أمريكا قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، كما سبق وأن أقام النادي معسكرا في الإمارات خلال توقف الدوري المصري نظرا للمشاركة في أمم إفريقيا في فبراير 2024.

وجاء آخر معسكر خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد خارج مصر في النمسا والذي أقيم في سبتمبر 2023.

الأهلي النجم الساحلي تونس
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