القباني: تغيير إدوارد لأجهزة الزمالك خطأ.. وعدم تسريب أزمة "الهاتف" دليل نجاح

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 23:45

كتب : FilGoal

وائل القباني

انتقد وائل القباني مدير الكرة السابق في الزمالك قرارات جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بسبب تغييره لأفراد الكثير من الأجهزة داخل النادي.

وقال القباني عبر دي إم سي: "أعلم أن هناك بعض الأشخاص رفضت تولي مسؤولية مدير الكرة عندما كنت مرشحا لصعوبة الموقف وقتها".

وأضاف "وافقت على عرض الزمالك بقيادة حسين لبيب تولي المسؤولية لشهر ولم أهتم بالمدة وأبلغته أني لو عملت ليوم واحد حتى فهذا شرف لي".

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وتابع "أؤيد قرار شيكابالا بالاعتزال ونهايته بتسجيل ركلة الترجيح لتتويج الزمالك بكأس مصر فهذا أفضل ختام، وكان عليه ضغط كبير وكان لا يريد أن يكون بين الـ5 المسددين، لكن أصر أن هذه أفضل نهاية له".

وأكمل "مستقبلا من الممكن أن يصبح شيكابالا مديرا للكرة لقيادة الفريق".

وواصل "هناك العديد من المشاكل لم يتم تسريبها إلى الإعلام وهذا نجاح، هل يعرف أي أحد أن هناك ثنائي كان يتصفح هاتفه على مقاعد البدلاء بعد استبداله وأوقعت عليه غرامة، العقوبة كانت غير متساوية، لأن كان هناك لاعب حذرته أكثر من مرة بأن يترك هاتفه، لكن الآخر تركه من المرة الأولى، ولم يعرف أي شخص وقتها بهذا الأمر".

وأوضح "اجتمعت مع اللاعبين عقب هذه الأزمة وقلت لهم إننا نتعامل كعائلة والالتزام والاحترام أهم من أي شيء آخر".

وهاجم إدوارد قائلا: "تغيير جميع الأجهزة من قبل جون أدوارد خطأ لأن ليس الجميع يسرب الأخبار، عليه أن يعرف أولا من الجيد ومن السيء، لكن لم يتمكن من التمييز بينهما، عندما توليت المسؤولية قررت رحيل عامل وإداري بسبب تسريبهما الأخبار، لذلك عرفت من الأمين وغير الأمين".

وكشف "حسبما علمت فإن جون إدوارد هو من طلب رحيلي وذلك عكس رغبة مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، مجلس الإدارة لا يريد تحمل مسؤولية ما يمكن حدوثه، لذلك منحوا الحرية لجون إدوارد وفي نفس الوقت تحمل مسؤولية قراراته".

وأضاف "كيف للمدير الرياضي أن يتدخل في الفنيات ويختار اللاعبين، خبراته في الكرة كوكيل أعمال".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أستطيع إصدار أي حكم على التجربة حتى تكتمل حتى الآن، أنا أقف مع الزمالك".

وائل القباني الزمالك جون إدوارد شيكابالا
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