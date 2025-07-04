يوفنتوس يتعاقد مع جوناثان ديفيد

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 23:37

كتب : FilGoal

جوناثان ديفيد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تعاقده مع الكندي جوناثان ديفيد قادما من ليل في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن المهاجم الكندي وقع على عقد مدته 5 مواسم.

الصفقة شهدت صراعا ثلاثيا مع إنتر ونابولي وفقا للتقارير الصحفية، قبل أن يحسمها يوفي في النهاية.

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وخاض جوناثان ديفيد 31 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي وسجل 16 هدفا، وصنع 5، بالإضافة للمشاركة في 3 مباريات بكأس فرنسا.

كما شارك في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا، سجل 7 أهداف وصنع هدفين.

ولعب جوناثان ديفيد في مسيرته لأندية جنت البلجيكي في فريقين الشباب والأول، قبل الانضمام إلى ليل في صيف 2020.

ومنذ انضمامه لليل خاض 232 مباراة سجل خلالها 109 أهداف 20 وتوج بلقبي الدوري الفرنسي 2021-22 والسوبر الفرنسي 2022.

ولعب المهاجم الكندي 61 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 32 هدفا دوليا.

وسبق أن فاز ديفيد بجائزة هداف الدوري البلجيكي مع جينت في موسم 2019-2020 بتسجيل 18 هدفا.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر، قبل جولتين من النهاية.

جوناثان ديفيد يوفنتوس الدوري الإيطالي
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