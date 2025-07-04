أسوان يعلن تعيين أمير عزمي مدربا للفريق

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 22:25

كتب : رضا السنباطي

أمير عزمي

أعلن نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح تعيين أمير عزمي مديرا فنيا للفريق.

ويتولى أمير عزمي تدريب أسوان خلفا لهيثم الفيل الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

وسيصل أمير عزمي إلى أسوان في الأسبوع المقبل ليلتقي مع مجلس الإدارة ولجنة الكرة لعرض تشكيل الجهاز الفني بالكامل والاتفاق على برنامج بداية فترة الإعداد استعداد للموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - استقالة أمير عزمي من تدريب الداخلية بعد الخسارة برباعية أمير عزمي: أنا من أبلغت جروس بالرحيل عن الزمالك.. وأتوقع أن يكون زيزو كبش فداء خبر في الجول – الزمالك يستقر على تحويل أمير عزمي للتحقيق.. وقرار بإبعاده عن النادي أمير عزمي: الصفقات التي تعاقد معها الزمالك مختلفة عن التي طلبها جروس.. وما قيل عنه "قلة أدب"

وقاد أمير عزمي فريق الداخلية مرتين في الموسم الماضي بالإضافة إلى عمله كمساعد مع السويسري كريستيان جروس في الزمالك.

واحتل الفريق المركز السابع برصيد 54 نقطة في الموسم الماضي، في ظل معاناته من إيقاف القيد.

أمير عزمي مجاهد أسوان هيثم الفيل
نرشح لكم
خبر في الجول – المقاولون يتفق مع حامد لضمه لـ 3 مواسم خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع كمال السيد لضمه تقرير: الأهلي يواجه النجم الساحلي وديا.. وموعد المباراة القباني: الرمادي أراد مشاركة زيزو ضد بيراميدز.. وهذه تفاصيل أزمة حمدي القباني: تغيير إدوارد لأجهزة الزمالك خطأ.. وعدم تسريب أزمة "الهاتف" دليل نجاح مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول مشكلة تقابل النادي لضم لاعبين.. واختبار 3 أجانب أزمة تهدد المفاوضات.. في الجول يكشف تطورات موقف انتقال أحمد رضا إلى زد وكيل أحمد رضا لـ في الجول: لدينا 4 عروض.. وهذا موقف الأهلي
أخر الأخبار
التشكيل - مباراة مفصلية لـ إستيفاو بين بالميراس وتشيلسي 10 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب فلومينينسي: هكذا أوقفنا الهلال 55 دقيقة | كأس العالم للأندية
كوليبالي: الخسارة بهذه الطريقة مخزية.. والحكم لم يؤد عمله كما يجب وكان وقحا ساعة | كأس العالم للأندية
تياجو سيلفا: لم أتخيل هذه اللحظة ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر إنزاجي: لا أستطيع لوم اللاعبين.. ونحتاج إلى تقوية فريق الهلال بالكامل ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول – المقاولون يتفق مع حامد لضمه لـ 3 مواسم 2 ساعة | الدوري المصري
كادينا سير: بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.. راشفورد ينتظر اتصال برشلونة 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع كمال السيد لضمه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508643/أسوان-يعلن-تعيين-أمير-عزمي-مدربا-للفريق