أسوان يعلن تعيين أمير عزمي مدربا للفريق
الجمعة، 04 يوليه 2025 - 22:25
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح تعيين أمير عزمي مديرا فنيا للفريق.
أمير عزمي مجاهد
النادي :
ويتولى أمير عزمي تدريب أسوان خلفا لهيثم الفيل الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.
وسيصل أمير عزمي إلى أسوان في الأسبوع المقبل ليلتقي مع مجلس الإدارة ولجنة الكرة لعرض تشكيل الجهاز الفني بالكامل والاتفاق على برنامج بداية فترة الإعداد استعداد للموسم الجديد.
وقاد أمير عزمي فريق الداخلية مرتين في الموسم الماضي بالإضافة إلى عمله كمساعد مع السويسري كريستيان جروس في الزمالك.
واحتل الفريق المركز السابع برصيد 54 نقطة في الموسم الماضي، في ظل معاناته من إيقاف القيد.
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