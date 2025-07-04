صاحبة ذهبية طوكيو 2020.. الأهلي يتعاقد مع فريال أشرف

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 22:20

كتب : حسام نور الدين

فريال أشرف تتوج بذهبية الكاراتيه في طوكيو 2020

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع فريال أشرف، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، لدعم صفوف فريق الكاراتيه.

وقال خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للنادي بعد إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

‏‎وأوضح "التعاقد مع لاعبة بخبرات فريال أشرف، الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو 2020، يمثل إضافة قوية لفريق الكاراتيه، نظرا لما تملكه من مقومات فنية مميزة".

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فريال أشرف هي أول سيدة رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وحققت فريال الذهبية حين هزمت إرينا زارتسكا المنتمية لأذربيجان بنتيجة 2-صفر في نهائي الكاراتيه كوميتي (تصارع اليدين) لوزن أكثر من 61 كيلوجراما.

وحققت فريال أشرف أول ميدالية ذهبية لمصر في دورة طوكيو 2020.

والميدالية هي الذهبية الأولى لمصر في الألعاب الأولمبية منذ تتويج كرم جابر في المصارعة الرومانية في أثينا 2004، والتي تلاها أحمد الجندي بطل ذهبية الخماسي الحديث في باريس 2024.

فريال أشرف الأهلي كاراتيه
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