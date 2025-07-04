مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول مشكلة تقابل النادي لضم لاعبين.. واختبار 3 أجانب

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 22:13

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

كشف مصدر من نادي الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com عن مشكلة تقابل زعيم الثغر لضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نتفاوض مع بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لضم لاعبين منهم، لكن هذه الأندية تطالب بعقد صفقات تبادلية، نحن لا نملك اللاعبين المناسبين لعقد هذه الاتفاقات".

وأضاف "حصلنا على وعود من هذه الأندية بأننا سنكون الأولوية حال لن يتم إبرام هذه الصفقات بينهم وبين الأندية الأخرى".

أخبار متعلقة:
عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: استمرار أحمد عمر مدربا لفريق السلة كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع جنش لمدة موسم مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول عن قرار سامي بمعسكر مغلق.. وموقف الصفقات مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: شكوى جديدة ضد عبد العاطي.. وهكذا تعاقدنا مع سامي

وأنهى حديثه قائلا: "هناك 3 أجانب سيصلون لخوض فترة اختبارات قبل إصدار قرار نهائي بشأن ضمهم".

وتعاقد النادي السكندري مع محمود عبد الرحيم "جنش" في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد جنش مع فريق مودرن سبورت بنهاية الموسم الماضي.

الاتحاد السكندري الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
خبر في الجول – المقاولون يتفق مع حامد لضمه لـ 3 مواسم خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع كمال السيد لضمه القباني: الرمادي أراد مشاركة زيزو ضد بيراميدز.. وهذه تفاصيل أزمة حمدي القباني: تغيير إدوارد لأجهزة الزمالك خطأ.. وعدم تسريب أزمة "الهاتف" دليل نجاح أزمة تهدد المفاوضات.. في الجول يكشف تطورات موقف انتقال أحمد رضا إلى زد وكيل أحمد رضا لـ في الجول: لدينا 4 عروض.. وهذا موقف الأهلي فيريرا: نحاول جعل الزمالك الأفضل في القرن الـ21 مثل الماضي.. وهذا وعدي للجماهير خبر في الجول - خالد عبد الفتاح يقترب من زد.. وطلب جديد من سيراميكا أمام الأهلي
أخر الأخبار
كوليبالي: الخسارة بهذه الطريقة مخزية.. والحكم لم يؤد عمله كما يجب وكان وقحا 11 ثاتيه | كأس العالم للأندية
تياجو سيلفا: لم أتخيل هذه اللحظة 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر إنزاجي: لا أستطيع لوم اللاعبين.. ونحتاج إلى تقوية فريق الهلال بالكامل 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول – المقاولون يتفق مع حامد لضمه لـ 3 مواسم ساعة | الدوري المصري
كادينا سير: بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.. راشفورد ينتظر اتصال برشلونة ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع كمال السيد لضمه ساعة | الدوري المصري
نهاية رحلة الهلال التاريخية.. عدو الأزرق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير: الأهلي يواجه النجم الساحلي وديا.. وموعد المباراة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508641/مصدر-من-الاتحاد-يكشف-لـ-في-الجول-مشكلة-تقابل-النادي-لضم-لاعبين-واختبار-3-أجانب