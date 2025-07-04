مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول مشكلة تقابل النادي لضم لاعبين.. واختبار 3 أجانب

كشف مصدر من نادي الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com عن مشكلة تقابل زعيم الثغر لضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نتفاوض مع بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لضم لاعبين منهم، لكن هذه الأندية تطالب بعقد صفقات تبادلية، نحن لا نملك اللاعبين المناسبين لعقد هذه الاتفاقات".

وأضاف "حصلنا على وعود من هذه الأندية بأننا سنكون الأولوية حال لن يتم إبرام هذه الصفقات بينهم وبين الأندية الأخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك 3 أجانب سيصلون لخوض فترة اختبارات قبل إصدار قرار نهائي بشأن ضمهم".

وتعاقد النادي السكندري مع محمود عبد الرحيم "جنش" في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد جنش مع فريق مودرن سبورت بنهاية الموسم الماضي.