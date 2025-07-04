مباشر كأس العالم للأندية - الهلال (0)-(1) فلومينينسي.. إلغاء ركلة الجزاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تابع من هنا

---

ق 45+5 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. الحكم يلغي الركلة

ق 45+2 ركلة جزاااء للهلال عقب سقوط ماركوس ليوناردو

ق 45+1 رأسية خطيرة من كوليبالي ولكن فابيو يتصدى

ق 40 مارتينيلي يسجل الأول لفلومينينسي

ق 21 إنذار لرينان لودي يعني غيابه عن المباراة المقبلة إن تأهل الهلال

بداية المباراة