مباشر كأس العالم للأندية - الهلال (0)-(1) فلومينينسي.. إلغاء ركلة الجزاء

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

الهلال - دقيقة صمت لوفاة ديوجو جوتا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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ق 45+5 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. الحكم يلغي الركلة

ق 45+2 ركلة جزاااء للهلال عقب سقوط ماركوس ليوناردو

ق 45+1 رأسية خطيرة من كوليبالي ولكن فابيو يتصدى

ق 40 مارتينيلي يسجل الأول لفلومينينسي

ق 21 إنذار لرينان لودي يعني غيابه عن المباراة المقبلة إن تأهل الهلال

بداية المباراة

الهلال كأس العالم للأندية
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