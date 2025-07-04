مباشر كأس العالم للأندية - الهلال (0)-(1) فلومينينسي.. إلغاء ركلة الجزاء
الجمعة، 04 يوليه 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
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ق 45+5 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. الحكم يلغي الركلة
ق 45+2 ركلة جزاااء للهلال عقب سقوط ماركوس ليوناردو
ق 45+1 رأسية خطيرة من كوليبالي ولكن فابيو يتصدى
ق 40 مارتينيلي يسجل الأول لفلومينينسي
ق 21 إنذار لرينان لودي يعني غيابه عن المباراة المقبلة إن تأهل الهلال
بداية المباراة
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