انتهت في كأس العالم للأندية - الهلال (1)-(2) فلومينينسي

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

الهلال - دقيقة صمت لوفاة ديوجو جوتا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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ق 88 تياجو سانتوس بدلا من فاكوندو بيرنال

ق 83 جوجا بدلا من صامويل تشافيير

ق 82 كايو سيزار وعلي البليهي بدلا من ناصر الدوسري ومتعب الحربي

ق 79 بونو يتصدى لتسديدة قوية

ق 75 عبد الرزاق حمد الله بدلا من محمد كنو

ق 70 هيركوليز يسجل الثاني على يمين بونو بعد تمريرة وصلته بالرأس داخل المنطقة من صامويل تشافيير

ق 68 ليما وإيفيرالدو بدلا من نوناتو وجيرمان كانو

ق 56 سافيتش يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 55 بونو يتصدى لانفراد جيرمان كانو

ق 50 جوووووول التعادل من ماركوس ليوناردو

ق 46 هيركوليز بدلا من مارتينيلي

استراحة

ق 45+5 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. الحكم يلغي الركلة

ق 45+2 ركلة جزاااء للهلال عقب سقوط ماركوس ليوناردو

ق 45+1 رأسية خطيرة من كوليبالي ولكن فابيو يتصدى

ق 40 مارتينيلي يسجل الأول لفلومينينسي

ق 21 إنذار لرينان لودي يعني غيابه عن المباراة المقبلة إن تأهل الهلال

بداية المباراة

الهلال كأس العالم للأندية
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