انتهت في كأس العالم للأندية - الهلال (1)-(2) فلومينينسي
الجمعة، 04 يوليه 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
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ق 88 تياجو سانتوس بدلا من فاكوندو بيرنال
ق 83 جوجا بدلا من صامويل تشافيير
ق 82 كايو سيزار وعلي البليهي بدلا من ناصر الدوسري ومتعب الحربي
ق 79 بونو يتصدى لتسديدة قوية
ق 75 عبد الرزاق حمد الله بدلا من محمد كنو
ق 70 هيركوليز يسجل الثاني على يمين بونو بعد تمريرة وصلته بالرأس داخل المنطقة من صامويل تشافيير
ق 68 ليما وإيفيرالدو بدلا من نوناتو وجيرمان كانو
ق 56 سافيتش يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 55 بونو يتصدى لانفراد جيرمان كانو
ق 50 جوووووول التعادل من ماركوس ليوناردو
ق 46 هيركوليز بدلا من مارتينيلي
استراحة
ق 45+5 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. الحكم يلغي الركلة
ق 45+2 ركلة جزاااء للهلال عقب سقوط ماركوس ليوناردو
ق 45+1 رأسية خطيرة من كوليبالي ولكن فابيو يتصدى
ق 40 مارتينيلي يسجل الأول لفلومينينسي
ق 21 إنذار لرينان لودي يعني غيابه عن المباراة المقبلة إن تأهل الهلال
بداية المباراة