أزمة تهدد المفاوضات.. في الجول يكشف تطورات موقف انتقال أحمد رضا إلى زد

تواجه مفاوضات زد لضم أحمد رضا لاعب وسط الأهلي حجر عثرة يهدد استمرارها.

وعلم FilGoal.com أن مفاوضات انتقال أحمد رضا إلى زد على سبيل الإعارة مهددة بسبب مطالبه المالية.

ويحاول النادي التفاوض لخفض هذه المطالب في الوقت الحالي.

وكشف محمد عبد الجابر وكيل أحمد رضا لاعب وسط الأهلي عن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل في الوقت الحالي.

وقال عبد الجابر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لدينا 4 عروض من أندية في الدوري المصري وصلت إلى الأهلي".

وأوضح "النادي لم يقرر بيعه أو إعارته حتى الآن".

ويسعى نادي زد لضم أحمد رضا على سبيل الإعارة إلى جانب اتفاقات أخرى يجريها مع الأهلي.

ويقترب الأهلي وزد من تفعيل اتفاق تحويل إعارة مصطفى العش إلى انتقال نهائي.

وعلم FilGoal.com أن الانتقال سيتحول إلى بيع نهائي مقابل 50 مليون جنيه (58 مليون جنيه باحتساب الضرائب).

وكذلك سينتقل خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي نهائيا إلى زد، ليصبح إجمالي الصفقة 75 مليون جنيه.

ويأتي ذلك تفعيلا للاتفاق الذي تم في وقت سابق بين الطرفين.

رضا ناشئ الزمالك -25 عاما- انضم إلى بتروجت في صيف 2021.

وفي يناير 2025 تعاقد الأهلي مع اللاعب بعد تألقه مع فريقه في الدوري الممتاز.

ولعب رضا مع الأهلي 10 مباريات وسجل هدفين.