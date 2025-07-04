وكيل أحمد رضا لـ في الجول: لدينا 4 عروض.. وهذا موقف الأهلي

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 21:46

كتب : حامد وجدي

هدف أحمد رضا - بيراميدز ضد الأهلي

كشف محمد عبد الجابر وكيل أحمد رضا لاعب وسط الأهلي عن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل في الوقت الحالي.

وقال عبد الجابر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لدينا 4 عروض من أندية في الدوري المصري وصلت إلى الأهلي".

وأوضح "النادي لم يقرر بيعه أو إعارته حتى الآن".

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ويسعى نادي زد لضم أحمد رضا على سبيل الإعارة إلى جانب اتفاقات أخرى يجريها مع الأهلي.

ويقترب الأهلي وزد من تفعيل اتفاق تحويل إعارة مصطفى العش إلى انتقال نهائي.

وعلم FilGoal.com أن الانتقال سيتحول إلى بيع نهائي مقابل 50 مليون جنيه (58 مليون جنيه باحتساب الضرائب).

وكذلك سينتقل خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي نهائيا إلى زد، ليصبح إجمالي الصفقة 75 مليون جنيه.

ويأتي ذلك تفعيلا للاتفاق الذي تم في وقت سابق بين الطرفين.

رضا ناشئ الزمالك -25 عاما- انضم إلى بتروجت في صيف 2021.

وفي يناير 2025 تعاقد الأهلي مع اللاعب بعد تألقه مع فريقه في الدوري الممتاز.

ولعب رضا مع الأهلي 10 مباريات وسجل هدفين.

أحمد رضا الأهلي الدوري المصري
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