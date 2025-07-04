فيريرا: نحاول جعل الزمالك الأفضل في القرن الـ21 مثل الماضي.. وهذا وعدي للجماهير

شدد يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك أنه سيحاول جعل فريقه الأفضل في القرن الحالي مثل ما كان في القرن الماضي.

يانيك فيريرا النادي : الزمالك الزمالك

وقال المدرب البلجيكي للمركز الإعلامي لناديه: "مفاوضات الزمالك معي كانت سريعة للغاية وسارت الأمور بشكل جيد، لأننا كنا نتشارك الرغبة في العمل معا".

وأضاف "الزمالك فريق كبير، وأحد أفضل الأندية في مصر، وقرأت أنه الأفضل في القرن العشرين".

وتابع "نأمل الآن أن نحاول جعله الأفضل في القرن الحادي والعشرين".

وأكمل "أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن الأهم هو أن نسير جميعًا في نفس الاتجاه، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، فأعتقد أن النتيجة ستكون الانتصارات".

وكشف "لن آتي إلى هنا وأكذب وأقول: "معي ستفوزون"، وما يمكنني قوله هو "معي، سنعمل بجد وسنقاتل، وسنتقاسم نفس القيم التي يحملها الجمهور"، وأعتقد أنه إذا فعلنا ذلك جميعًا، فإن الفوز سيكون نتيجة طبيعية لذلك".

وواصل "لكن لا يجب أن نتحدث الآن عن الفوز، وعلينا أن نتحدث عما يجب فعله لنصل إليه ونأمل أن نصل إليه لاحقًا".

وأنهى حديثه قائلا: "رسالة للجماهير؟ يمكنني أن أعدكم بشيء واحد، اللاعبون سيقاتلون بقوة من أجلكم من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وهذا وعد أستطيع أن أقدمه لكم".

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ويتولى فيريرا القيادة الفنية للفريق الأبيض رفقة 4 مساعدين أجانب، بالإضافة إلى حازم إمام سيكون الباقي الوحيد من الجهاز الفني السابق رفقة فيريرا.

وجاء الجهاز الفني كالتالي:

مدرب مساعد: الفرنسي بيير بارلي.

مدرب مساعد: حازم إمام

مدرب الأحمال: الإسباني راؤول لوبيز.

مدرب حراس المرمى: البلجيكي يوجوسلاف لازيتش.

محلل أداء: الفرنسي جوليان لاجوكس.

ويبلغ يانيك فيريرا من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.