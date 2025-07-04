تشكيل الهلال - إنزاجي يرفض حديث الإرهاق أمام فلومينينسي.. وحمد الله على مقاعد البدلاء

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن تشكيله لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وحافظ إنزاجي على التشكيل الأساسي الذي بدأ مباراة دور الـ 16 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، عكس ما يتردد عن إرهاق اللاعبين.

ويتواجد المغربي عبد الرزاق حمد الله على مقاعد بدلاء الهلال، حيث تم التعاقد معه قبل هذه المباراة مباشرة معارا من الشباب السعودي.

ويستمر غياب سالم الدوسري وحسان تمبكتي وألكساندر ميتروفيتش بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - روبن نيفيز - رينان لودي

خط الوسط: جواو كانسيلو - محمد كنو - ناصر الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - متعب الحربي

خط الهجوم: مالكوم - ماركوس ليوناردو

وتغلب الهلال على سيتي 4-3 في الوقت الإضافي ليتأهل لملاقاة فلومينينسي.

الفريق البرازيلي بدوره أقصى أوروبي آخر، وهو وصيف دوري أبطال أوروبا إنتر الإيطالي، حيث هزمه 2-0.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لملاقاة الفائز من تشيلسي وبالميراس.