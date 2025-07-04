على رأسهم برشلونة وتشيلسي.. يويفا يغرم 5 أندية لخرق قانون اللعب المالي النظيف

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم 5 أندية لخرق قوانين اللعب المالي النظيف.

ويعد برشلونة وتشيلسي على رأس هذه القائمة التي تضم أيضا ليون وأستون فيلا وروما.

ويبلغ مجموع الغرامات على الأندية 61.5 مليون يورو.

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ويعاني برشلونة من أزمة مالية تؤثر على نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية.

بينما ليون صدر قرارا بهبوطه للدرجة الثانية الفرنسية بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق، بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن الرقابة المالية، عن هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية بسبب المشاكل المالية.

وقد جاء ذلك بسبب الأزمة المالية الضخمة التي أضرت بالفريق، حيث تجاوزت الديون 500 مليون يورو.

وجاءت الغرامات كالتالي:

تشيلسي 20 مليون يورو

برشلونة 15 مليون يورو

ليون 12.5 مليون يورو

أستون فيلا 11 مليون يورو

روما 3 ملايين يورو

ويفا برشلونة تشيلسي ليون أستون فيلا روما
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