خبر في الجول - خالد عبد الفتاح يقترب من زد.. وطلب جديد من سيراميكا أمام الأهلي

يقترب خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي من الانتقال إلى صفوف زد.

وعلم FilGoal.com أن عبد الفتاح يقترب من إتمام الاتفاق للانتقال إلى ناديه الجديد.

ينعكس ذلك على الصفقة الثلاثية الجاري التفاوض عليها في الوقت الحالي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويرغب الأهلي كما كشف FilGoal.com من قبل، في ضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، وأحمد هاني ظهير أيمن الفريق، بالإضافة لتحويل إعارة أحمد رمضان إلى انتقال نهائي.

وكان سيراميكا يريد ضم أحمد عبد القادر وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح، بالإضافة إلى إعارة المغربي رضا سليم.

ومع اقتراب رحيل عبد الفتاح إلى زد، علم FilGoal.com أن سيراميكا يريد ضم عمر كمال، بناء على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق.

ويرغب سيراميكا في الحصول على خدمات كريم الدبيس على سبيل الإعارة لمدة موسم، تعويضا لانتقال شكري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم رضا سليم لمدة موسم مقابل تحمل نسبة 40% فقط من راتبه مع تحمل الأهلي باقي الراتب كما حدث مع أحمد قندوسي.

ويمتد تعاقد رضا سليم مع الأهلي حتى صيف 2027.

أما فيما يخص عبد القادر العائد من إعارته في صفوف نادي قطر، فعلم FilGoal.com إنه يرفض فكرة الدخول في صفقات تبادلية أو الإعارة ويرحب بالرحيل بشكل نهائي.

وكان FilGoal.com قد كشف عن تحويل انتقال مصطفى العش إلى بيع نهائي للأهلي من زد، مقابل 50 مليون جنيه (58 مليون جنيه باحتساب الضرائب).

حيث سينتقل خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي نهائيا إلى زد، ليصبح إجمالي الصفقة 75 مليون جنيه.

ويأتي ذلك تفعيلا للاتفاق الذي تم في وقت سابق بين الطرفين.

ولعب العش معارا في صفوف الأهلي منذ يناير الماضي إلى نهاية منافسات الفريق في كأس العالم للأندية.