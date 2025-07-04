خبر في الجول – الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى النجم الساحلي

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 18:57

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - محمد الضاوي كريستو

وافق الأهلي على إعارة لاعبه محمد الضاوي "كريستو" إلى النجم الساحلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وافق على إعارة التونسي إلى النجم الساحلي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

وكشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي في وقت سابق عن اتجاه النادي للموافقة على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو.

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وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وبدأ كريستو مسيرته في صفوف النجم الساحلي.

وانتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي.

وكان الصفاقسي يملك حق شراء اللاعب مقابل مليون دولار بنهاية إعارته.

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