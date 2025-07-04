"عهد النسور".. المصري يعلن تجديد عقد دغموم

أعلن نادي المصري تجديد عقد عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق.

وكان عقد اللاعب الجزائري ينتهي بنهاية الموسم المنقضي.

وعلم FilGoal.com أن العقد الجديد لدغموم يمتد لمدة موسمين.

وانضم دغموم إلى المصري قادما من وفاق سطيف الجزائري في صيف 2022.

وخاض دغموم 34 مباراة مع المصري في الموسم الماضي وسجل هدفا.

وأنهى المصري الدوري في المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة.

ومن المقرر مشاركة المصري في بطولة الكونفدرالية للموسم المقبل.

وكان المصري قد أعلن تعيين التونسي نبيل الكوكي مديرا فنيا للفريق خلفا لميمي عبد الرازق المدرب السابق المؤقت.

لمدرب التونسي البالغ 55 عاما يتولى حاليا تدريب وفاق سطيف الجزائري.

ويمتلك المخضرم مسيرة طويلة على المستوى التدريبي في الوطن العربي بدأت من 2010.

حيث درب فرق الصفاقسي والملعب التونسي والإفريقي، ودرب فرق أهلي برج بوعريج وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائري وتعد الحالية هي الثانية له.