خبر في الجول - سيراميكا يطلب استعارة رضا سليم وتحمل 40% فقط من راتبه

يرغب نادي سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ويمتد تعاقد رضا سليم مع الأهلي حتى صيف 2027.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم رضا سليم لمدة موسم مقابل تحمل نسبة 40% فقط من راتبه مع تحمل الأهلي باقي الراتب كما حدث مع أحمد قندوسي.

ولعب قندوسي في سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة من الأهلي قبل أن تتحول إلى انتقال دائم، انتقل من خلاله اللاعب الجزائرية إلى لوجانو السويسري.

وتبلغ قيمة راتب رضا سليم مع الأهلي خلال الموسم الجديد 900 ألف دولار.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.