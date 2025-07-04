مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: الريان قدم عرضه الأول.. وننتظر موقف الأهلي

كشف مصدر مقرب من وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، عن تطورات العرض القطري المقدم للاعب.

وسام أبو علي النادي : الأهلي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الريان تقدم بعرضه الرسمي الأول للأهلي اليوم، لضم وسام أبو علي وهناك مفاوض من النادي القطري موجود بالقاهرة للتوصل لاتفاق".

وأضاف المصدر "عرض الريان أقل من مطالب الأهلي بقليل، وننتظر وضوح الموقف في الفترة المقبلة".

وكان محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي قد حسم في وقت سابق مستقبل المهاجم وسام أبو علي مع الفريق الأحمر.

وقال يوسف في تصريحات نشرتها الصفحات الرسمية للنادي الأهلي: "الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية".

وأضاف "بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة".

وكان مصدر مقرب من وسام أبو علي كشف عن غضب اللاعب من قرار الأهلي باستمراره نظرا لامتلاكه عروضا خارجية.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.