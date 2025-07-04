"عقلية مختلفة".. ميتشو يوجه رسالة لـ شيكابالا عبر في الجول

وجه الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" رسالة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك الذي أعلن اعتزاله.

شيكابالا النادي : معتزل الزمالك

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

وقال ميتشو في رسالة عبر FilGoal.com

"كنت أعمل كمدرب للزمالك، وكان لشيكابالا دورا حاسما في الفوز بكأس مصر عام 2019 دون أن نستقبل أي هدف، وساهم في إعادة الفريق إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

لقد كان من دواعي سروري العمل معه، وفي ذات اللحظة، أستطيع أن أقول إنه شخص مميز يتمتع بعقلية مختلفة ولمسة القائد، يمتلك كل المقومات التي تجعل منه لاعبًا قادرًا على التأثير داخل أرض الملعب من خلال تمريراته الحاسمة، وكان دائمًا ذلك اللاعب الذي يصنع الفارق.

والآن بعد أن قررت تعليق الحذاء وإنهاء مسيرتك، لا يسعني سوى أن أقول لك: شكرًا جزيلًا على كل ما قدمته لملايين من جماهير الزمالك.

وفي الوقت نفسه، أشجعك على أن تجد طريقة ترد بها الجميل لكرة القدم ولنادي الزمالك، الذي منحك الكثير، لأنك ببساطة رمز لهذا النادي... أنت أسطورة."

وأتمنى لك كل التوفيق في التحديات المقبلة"

وقاد ميتشو نادي الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر عام 2019 بعد الفوز على حساب بيراميدز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

ميتشو تولى تدريب الزمالك خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى ديسمبر من العام ذاته.

وتولى ميتشو خلال مسيرته أندية الزمالك، والهلال والمريخ السودانيين، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ويانج أفريكانز التنزاني، بالإضافة إلى منتخبات يوغسلافيا تحت 20 سنة، ورواندا، وأوغندا، وزامبيا، وليبيا.

وقرر نادي الزمالك حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبا.