"نحن الملوك".. يانيك فيريرا مديرا فنيا لـ الزمالك

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

البلجيكي يانيك فيريرا

أعلن الزمالك تعاقده رسميا مع البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق لمدة موسم.

ووصل المدرب البلجيكي إلى القاهرة يوم الخميس لإتمام اتفاقه مع النادي الأبيض.

ويقود فيريرا الفريق خلفا لأيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن وصول يانيك فيريرا إلى القاهرة في الجول يكشف الجهاز الفني المساعد لـ يانيك فيريرا مع الزمالك مدرب الزمالك المحتمل - مكتشف لوكاكو وصاحب الـ5 لغات.. من هو يانيك فيريرا

ويتولى فيريرا القيادة الفنية للفريق الأبيض رفقة 4 مساعدين أجانب، بالإضافة إلى حازم إمام سيكون الباقي الوحيد من الجهاز الفني السابق رفقة فيريرا.

وجاء الجهاز الفني كالتالي:

مدرب مساعد: الفرنسي بيير بارلي.

مدرب مساعد: حازم إمام

مدرب الأحمال: الإسباني راؤول لوبيز.

مدرب حراس المرمى: البلجيكي يوجوسلاف لازيتش.

محلل أداء: الفرنسي جوليان لاجوكس.

ويبلغ يانيك فيريرا من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.

الزمالك يانيك فيريرا مدرب الزمالك
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول مشكلة تقابل النادي لضم لاعبين.. واختبار 3 أجانب أزمة تهدد المفاوضات.. في الجول يكشف تطورات موقف انتقال أحمد رضا إلى زد وكيل أحمد رضا لـ في الجول: لدينا 4 عروض.. وهذا موقف الأهلي فيريرا: نحاول جعل الزمالك الأفضل في القرن الـ21 مثل الماضي.. وهذا وعدي للجماهير خبر في الجول - خالد عبد الفتاح يقترب من زد.. وطلب جديد من سيراميكا أمام الأهلي خبر في الجول – الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى النجم الساحلي في الجول يكشف نسبة نادي وسام أبو علي السابق في حال رحيله عن الأهلي سيريوس: سنحقق العديد من المزايا حال قرر الأهلي بيع وسام أبو علي
أخر الأخبار
أسوان يعلن تعيين أمير عزمي مدربا للفريق 51 دقيقة | الكرة المصرية
صاحبة ذهبية طوكيو 2020.. الأهلي يتعاقد مع فريال أشرف 55 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول مشكلة تقابل النادي لضم لاعبين.. واختبار 3 أجانب ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس العالم للأندية - الهلال (0)-(1) فلومينينسي.. الشوط الثاني ساعة | كأس العالم للأندية
أزمة تهدد المفاوضات.. في الجول يكشف تطورات موقف انتقال أحمد رضا إلى زد ساعة | الدوري المصري
وكيل أحمد رضا لـ في الجول: لدينا 4 عروض.. وهذا موقف الأهلي ساعة | الدوري المصري
فيريرا: نحاول جعل الزمالك الأفضل في القرن الـ21 مثل الماضي.. وهذا وعدي للجماهير ساعة | الدوري المصري
تشكيل فلومينيسي – "بيليه كولومبيا" يقود الهجوم وثلاثي في الدفاع ضد الهلال 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508622/نحن-الملوك-يانيك-فيريرا-مديرا-فنيا-لـ-الزمالك