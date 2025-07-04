"نحن الملوك".. يانيك فيريرا مديرا فنيا لـ الزمالك

أعلن الزمالك تعاقده رسميا مع البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق لمدة موسم.

ووصل المدرب البلجيكي إلى القاهرة يوم الخميس لإتمام اتفاقه مع النادي الأبيض.

ويقود فيريرا الفريق خلفا لأيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

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ويتولى فيريرا القيادة الفنية للفريق الأبيض رفقة 4 مساعدين أجانب، بالإضافة إلى حازم إمام سيكون الباقي الوحيد من الجهاز الفني السابق رفقة فيريرا.

وجاء الجهاز الفني كالتالي:

مدرب مساعد: الفرنسي بيير بارلي.

مدرب مساعد: حازم إمام

مدرب الأحمال: الإسباني راؤول لوبيز.

مدرب حراس المرمى: البلجيكي يوجوسلاف لازيتش.

محلل أداء: الفرنسي جوليان لاجوكس.

ويبلغ يانيك فيريرا من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.