منتخب الشباب يستأنف استعداداته لكأس العالم

خاض منتخب مصر تحت 20 سنة مرانه لليوم الثاني في معسكر الإعداد لكأس العالم للشباب المقرر في تشيلي.

ويشارك المنتخب المصري في كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر حتى ١٩أكتوبر القادمين.

ويخوض المنتخب كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي المستضيف، ونيوزيلندا، واليابان.

وحرص أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، على التدريب صباحا لمزيد من التركيز فى ظل قيام اللاعبين بتنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية فى الهجوم والدفاع وذلك لتطبيقها خلال وديتي الكويت.

ويخوض المنتخب المصري للشباب وديتين أمام منتخب الكويت الأوليمبي يومي ١٧ و٢٠ يوليو الجاري.

وخلال مران اليوم، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وتولى علاء عبده المدرب العام متابعة مجموعة بينما قاد محمد عمر أبو النور المدرب المساعد المجموعة الأخرى، وقاد الكابتن أيمن طاهر تدريبات الحراس.

وشهد المران سباقا قويا من اللاعبين للفوز بثقة أسامة نبيه ودخول التشكيل الأساسي فى المرحلة القادمة.

وتضم قائمة المنتخب خلال المعسكر المفتوح:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد)

الدفاع: إبراهيم عادل - محمد إبراهيم - محمد عوض - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - أحمد زيزو - عبد الحميد أحمد - محمد جمال - محمود لبيب - مؤمن شريف - مهاب سامي

الوسط: احمد خالد كباكا - محمد السيد - سيف سفاجا - أحمد وحيد - مروان محمود - محمد عبد الله - عمر سيد - حامد عبد الله - أحمد أبو الفتح - يوسف شلبي - محمود صلاح - ياسين عاطف - علي إيهاب - أحمد ناجي

الهجوم: محمد السوقي - يوسف صابر - أدهم كريم - محمد هيثم - حسن صابر.

وتأهل لكأس العالم للشباب 5 منتخبات من الاتحاد الأوروبي، و5 من اتحاد أمريكا الجنوبية (بينهم تشيلي المستضيف)، و4 منتخبات من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، وكونكاكاف، بالإضافة إلى منتخبين من أوقيانوسيا.

وجاء نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - نيو كاليدونا - فرنسا - جنوب إفريقيا

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج - نيجيريا