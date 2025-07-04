خبر في الجول - سيراميكا يطلب ثلاثي الأهلي مقابل انتقال رمضان وشكري وهاني نهائيا

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 15:43

كتب : حامد وجدي

أحمد عبد القادر - الأهلي

يرغب نادي سيراميكا كليوباترا في ضم 3 لاعبين من صفوف النادي الأهلي.

ويواصل الأهلي وسيراميكا محاولات تدعيم صفوفهما تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا يرغب في التعاقد مع أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح بشكل نهائي.

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كما يرغب سيراميكا كليوباترا في ضم كريم الدبيس لمدة موسم على سبيل الإعارة.

سيراميكا يرغب في ضم ثلاثي الأهلي مقابل انتقال أحمد رمضان ومحمد شكري للأهلي بشكل نهائي بالإضافة إلى أحمد هاني وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

أحمد رمضان انضم للأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية لمدة موسم على سبيل الإعارة.

فيما ينتظر محمد شكري حسم الاتفاق بين الطرفين للانتقال لصفوف الأهلي.

أحمد عبد القادر عاد لصفوف الأهلي مؤخرا بعد انتهاء إعارته لنادي قطر القطري.

فيما يبحث خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس عن الحصول على فرصة بعد ابتعادهما عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

الأهلي سيراميكا أحمد عبد القادر
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