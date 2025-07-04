أجوستي: بعد 4 مواسم رائعة أحترم رؤية إدارة الأهلي

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

أوجستي بوش يحتفل بـ دوري المرتبط - كرة سلة

عبر الإسباني أجوستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، عن احترامه لقرار إدارة النادي برحيله في صيف 2025.

وأعلن الأهلي في الأول من يوليو رحيل أوجستي، وكتب رسالة وداع للمدرب "بعد رحلة ناجحة مع نادي القرن.. شكراً أوجستي بوش".

وقال أجوستي في رسالة عبر حسابه على تويتر "أنا على يقين أنني كان بإمكاني تقديم الأفضل في صيف 2024، وأنا أحترم بشدة رؤية الإدارة المختلفة لصيف 2025."

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وجاء نص رسالة وداع أوجستي كالتالي:

بعد 4 مواسم رائعة، تنتهي رحلتي كمدرب لفريق الأهلي.

لقد كانت فترة مليئة باللحظات الرائعة، وقليل من خيبات الأمل، ولكن قبل كل شيء، كانت بالنسبة لي تجربة تعليمية حاولت من خلالها التغلب على التحديات التي واجهناها.

والآن حان الوقت لأُظهر بعض الامتنان لأولئك الذين جعلوا هذا النجاح ممكنًا.

شكرًا لجميع لاعبيّ، الركيزة الأساسية لنجاحنا، من الذين بدأوا هذه الرحلة إلى الذين أنهَوها، ومنهم من غادر في الطريق، جميعهم وضعوا مصلحة الفريق فوق المصالح الشخصية، وفعلوا ذلك بشكل يومي، مما ساعد على بناء ثقافة الفوز.

شكرًا لكل أفراد الطاقم الفني، على الجهد الكبير الذي بذلتموه لإنجاح العمل، رغم عدم توفر الموارد الكافية لتطويره في كثير من الأحيان، وأشكر لكم أيضًا حسن تعاملكم معي.

شكرًا للمديرين الرياضيين (الكابتن رؤوف عبد القادر وخالد العوضي)، ولأعضاء مجلس الإدارة وخاصةً الرئيس محمود الخطيب.

شكرًا لتكوينكم فريقًا رائعًا ولجعل تاريخ نادي الأهلي أكبر، وللمحافظة على معايير نادٍ عالمي من الطراز الأول.

شكرًا لجميع موظفي الأهلي (من الناشئين، والإعلام، والإدارة، والأمن...) الذين كانوا دائمًا يبتسمون ويوصلون لي رسائل دعم كان لها أثر كبير في نفسي.

وأخيرًا وليس آخرًا، شكرًا لجماهير الأهلي، دعمكم كان عنصرًا أساسيًا في نجاح هذا النادي العظيم.

كنت أتمنى أن تسنح لنا الفرصة للعب مباريات أمام جماهير ممتلئة السعة، دون قيود على الحضور، استمروا في دعم لاعبينا وتشجيع ألوان نادينا.

أنا على يقين أنني كان بإمكاني تقديم الأفضل في صيف 2024، وأنا أحترم بشدة رؤية الإدارة المختلفة لصيف 2025.

أنا مقتنع تمامًا أن طرقنا ستتقاطع مجددًا في المستقبل، وحتى ذلك الحين، سأبقى واحدًا من ملايين مشجعي الأهلي حول العالم.

وتوج أوجستي مع الأهلي بـ 12 بطولة مع الفريق الأحمر:

الدوري المصري 3 مرات

الدوري المرتبط 4 مرات

الدوري الإفريقي لكرة السلة The Bal مرة

كأس مصر مرتين

السوبر المصري مرة

البطولة العربية مرة

سلة الأهلي أوجستي
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