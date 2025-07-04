تقرير تونسي: اتفاق مبدئي بين الصفاقسي وموتيابا

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

ترافيس موتيابا - الزمالك - الإسماعيلي

توصل نادي الصفاقسي التونسي إلى اتفاق مع الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق لضمه خلال هذا الصيف.

وانتقل موتيابا إلى بوردو الفرنسي بعد نهاية رحلته مع الزمالك في يناير الماضي.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن الصفاقسي توصل إلى اتفاق مبدئي مع الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق للانضمام لصفوفه.

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وكان موتيابا قد رحل عن الزمالك وانتقل لبوردو بعد موسم واحد فقط قضاه بصفوف الفريق.

وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي.

وشارك موتيابا مع الزمالك في 11 مباراة منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.

وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك.

وسبق لموتايابا المشاركة في 19 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدفين.

موتيابا الزمالك الصفاقسي
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