تقرير تونسي: اتفاق مبدئي بين الصفاقسي وموتيابا
الجمعة، 04 يوليه 2025 - 14:37
كتب : FilGoal
توصل نادي الصفاقسي التونسي إلى اتفاق مع الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق لضمه خلال هذا الصيف.
ترافيس موتيابا
النادي : لاعب حر
وانتقل موتيابا إلى بوردو الفرنسي بعد نهاية رحلته مع الزمالك في يناير الماضي.
وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن الصفاقسي توصل إلى اتفاق مبدئي مع الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق للانضمام لصفوفه.
وكان موتيابا قد رحل عن الزمالك وانتقل لبوردو بعد موسم واحد فقط قضاه بصفوف الفريق.
نرشح لكم
من سان سيباستيان إلى الرياض.. الشباب يعلن التعاقد مع ألجواسيل ناديه يعلن: استشهاد الفلسطيني مهند فضل نتيجة قصف قطاع غزة تقرير: النصر يوقف قرار هييرو بشأن مخالصة بروزوفيتش "وعبر الزمان سنمضي معا".. أهلي جدة يعلن شعاره الجديد تحدي جديد لـ ربيعة.. الاتحاد الإماراتي يعلن مشاركة العين في دوري أبطال الخليج يمكن لـ الهلال قيد حمد الله.. الاتحاد السعودي يعلن تعديل مواعيد فترة قيد اللاعبين إلياس الجلاسي يعود للملعب التونسي الولاية الثانية.. أم صلال يعلن عودة كارتيرون لقيادة الفريق