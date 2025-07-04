تقرير تونسي: اتفاق مبدئي بين الصفاقسي وموتيابا

توصل نادي الصفاقسي التونسي إلى اتفاق مع الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق لضمه خلال هذا الصيف.

ترافيس موتيابا النادي : لاعب حر الصفاقسي بوردو

وانتقل موتيابا إلى بوردو الفرنسي بعد نهاية رحلته مع الزمالك في يناير الماضي.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن الصفاقسي توصل إلى اتفاق مبدئي مع الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق للانضمام لصفوفه.

وكان موتيابا قد رحل عن الزمالك وانتقل لبوردو بعد موسم واحد فقط قضاه بصفوف الفريق.