ويليامز بعد تجديد تعاقده: لا شيء أهم من الاستماع إلى صوت قلبك
الجمعة، 04 يوليه 2025 - 13:15
كتب : FilGoal
أعرب نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو عن سعادته البالغة عقب تجديد تعاقده مع ناديه الإسباني.
وأعلن أتليتك بلباو تجديد عقد نيكو ويليامز حتى صيف 2035.
وقال ويليامز عبر موقع أتليتك بلباو الرسمي:"عندما يحين وقت اتخاذ القرار، لا شيء أهم من الاستماع إلى صوت قلبك".
وأضاف "أنا هنا، حيث أنتمي... بين أهلي، في بيتي الحقيقي".
وجاء إعلان بلباو تجديد عقد ويليامز في الوقت الذي كان الجناح الدولي الإسباني قريبا من الانتقال إلى برشلونة.
وشهد العقد الجديد رفع قيمة الشرط الجزائي لأكثر من 50% مقارنة بالعقد السابق.
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