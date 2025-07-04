ويليامز بعد تجديد تعاقده: لا شيء أهم من الاستماع إلى صوت قلبك

أعرب نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو عن سعادته البالغة عقب تجديد تعاقده مع ناديه الإسباني.

وأعلن أتليتك بلباو تجديد عقد نيكو ويليامز حتى صيف 2035.

وقال ويليامز عبر موقع أتليتك بلباو الرسمي:"عندما يحين وقت اتخاذ القرار، لا شيء أهم من الاستماع إلى صوت قلبك".

وأضاف "أنا هنا، حيث أنتمي... بين أهلي، في بيتي الحقيقي".

وجاء إعلان بلباو تجديد عقد ويليامز في الوقت الذي كان الجناح الدولي الإسباني قريبا من الانتقال إلى برشلونة.

وشهد العقد الجديد رفع قيمة الشرط الجزائي لأكثر من 50% مقارنة بالعقد السابق.

ويلياميز كان يرتبط بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027.

فيما كانت تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

عقد ويلياميز الجديد سيمتد حتى 2035 وقيمة الشرط الجزائي ستبلغ 128 مليون يورو.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تعثر مفاوضات برشلونة مع أتليتك بلباو لضم جناح الفريق نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم توصل اللاعب ونادي برشلونة لاتفاق شفهي، إلا أن المفاوضات تعثرت بين النادي وفيليكس تينتا وكيل اللاعب في الأيام الأخيرة.

وزعمت الصحيفة أن طلبات الوكيل المرتفعة أدت إلى توقف المفاوضات، رغم الاتفاق المبدئي مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الشفهي بين اللاعب وبرشلونة تضمن توقيع اللاعب لمدة 6 مواسم، وكذلك تم الاتفاق على الراتب.

ويريد نيكو ويليامز عدم تكرار نفس تجربة داني أولمو وباو فيكتور، ويطلب ضمانا لذلك في العقد مع طلبات محددة بشروط يعتبرها نادي برشلونة غير مقبولة ولم يتم صياغتها في المحادثات الأولية، بحسب موندو ديبورتيفو.

ورغم ذلك أوضحت الصحيفة "برشلونة قدم كل الضمانات بأنه وضعه في اللعب المالي النظيف سيتحسن وأن النادي سيتمكن من تسجيله، ولكن لم يكن ذلك كافيا للاعب، وهذا لم يلق استحساسنا لدى النادي، خاصة أن لهجة الحديث في هذا الشأن ارتفعت بشكل غير مفهوم مقارنة بالمحادثات الأولية التي أظهر فيها اللاعب ثقة تامة في النادي".

وكان نادي أتليتك بلباو أصدر بيانا يوم الخميس الماضي للإعلان عن عقده اجتماعا مع رابطة الدوري الإسباني، وتساءل عن مدى قدرة نادي برشلونة على إبرام صفقات واستقطاب لاعبين، في إطار سياسة اللعب المالي النظيف.

وعلى الجانب الآخر، يراقب نادي بايرن ميونيخ وضع اللاعب، ويواصل الضغط من أجل التعاقد معه

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.