المدير الرياضي لموناكو: بوجبا يحتاج إلى 3 أشهر

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

بول بوجبا - موناكو

كشف تياجو سكورو المدير الرياضي لنادي موناكو، عن الفترة المتوقعة لعودة بول بوجبا لمستواه.

عاد بول بوجبا نجم منتخب فرنسا لكرة القدم من جديد بعد عامين من عدم اللعب وذلك عن طريق نادي موناكو.

وأوضح سكورو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "نحن سعداء للغاية بقرار بول بالتواجد هنا معنا، بدأ كل شيء عندما أتيحت له فرصة اللعب مجددًا، كانت تلك نقطة انطلاقنا".

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وأضاف "تحدثنا مرتين أو ثلاث مرات، ودعوناه إلى موناكو، وعندما جاء إلى هنا، اطلع على المشروع وأساليب عملنا."

وأكمل المدير الرياضي لموناكو "نحن سعداء للغاية، الآن أمامه عملٌ يجب إنجازه، يحتاج إلى وقت، ونحن هنا من أجله."

وأتم "بوجبا يحتاج إلى 3 أشهر لمشاهدته في لياقة وحالة جيدة".

ووقع بوجبا عقدا مع موناكو لمدة موسمين.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وكان بوجبا أحد نجوم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا بعد التغلب في النهائي على كرواتيا.

الدوري الفرنسي بوجبا موناكو
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