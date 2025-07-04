"تركت بصمة لا تنسى".. فينجادا يوجه رسالة لـ شيكابلا عبر في الجول

وجه البرتغالي نيلو فينجادا المدرب السابق لنادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي رسالة مؤثرة لمحمود عبد الرازق شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم.

شيكابالا النادي : معتزل الزمالك

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

وقال فينجادا في رسالة خاصة لـ شيكابالا عبر FilGoal.com :

"عزيزي شيكابالا..

كنت لاعبا رائعا، ومن بين الأفضل الذين قمت بتدريبهم. موهبة كبيرة، والتزام واضح، وتركت بصمة لا تنسى في الملعب من حيث المهارة والتميز

ومع أنك حققت أشياء مميزة سواء مع الأندية أو مع المنتخب المصري، إلا أنني أعتقد أنك كنت قادرا على الوصول إلى مستويات أعلى. أحيانا لم يحالفك الحظ، وأحيانا لم تُتخذ القرارات الصحيحة، لكن الأهم من كل ذلك أنك يجب أن تشعر بالفخر بما أنجزته

لقد كان شرفا وسعادة لي أن أكون مدربك في الزمالك والمنتخب المصري الأولمبي. كنت دائما إلى جانبي.

حتى وإن كنت قد أعلنت نهاية مسيرتك كلاعب، فإنك ستظل دائما تنتمي إلى كرة القدم. ها هي مرحلة جديدة تبدأ، ولكن بتحديات مشابهة، وإن كانت في شكل مختلف"

أنت تملك معرفة كبيرة وتجربة واسعة يجب أن تُنقل إلى الجيل الجديد، لتمنحهم أفضل ما يمكن أن تقدمه كرة القدم، وتستمر في تلقي العطاء منها أيضا.

كل الاحترام والتقدير لك. أتمنى لك الأفضل، وأنا واثق أنك ستواصل النجاح وأنت تخطو خطواتك الجديدة".

وقاد فينجادا الزمالك خلال الفترة من يوليو 2003 ولمدة موسم وحصد معه لقب الدوري ولقب البطولة العربية ولقب السوبر المصري السعودي.

وسبق وأن درب فينجادا منتخب مصر الأولمبي في 2006.

بينما آخر محطاته كانت عمله كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم منذ أبريل 2021 ولمدة عام.

وقرر نادي الزمالك حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبا.