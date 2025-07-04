مواعيد مباريات الجمعة 4 يوليو - الهلال ضد فلومينينسي.. وتشيلسي وبالميراس فجرا

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

الهلال - مانشستر سيتي - كاليدو كوليبالي

تقام اليوم الجمعة مواجهة مرتقبة بين الهلال وفلومينينسي البرازيلي ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كما يلعب تشيلسي ضد بالميراس في الدور ذاته من مونديال الأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مبارايت اليوم الجمعة 4 يوليو والقنوات الناقلة.

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ويواصل الهلال السعودي رحلته في كأس العالم للأندية، بعد تأهله التاريخي لدور الـ8 على حساب مانشستر سيتي.

فيما تأهل فلومينينسي للدور ذاته بعد الفوز على إنتر الإيطالي بهدفين دون رد.

وتنطلق مباراة الهلال ضد فلومينينسي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة.

ويستضيف ملعب كامبينج وورلد ستاديوم هذه المباراة في أورلاندو.

وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2 ويعلق عليها مدحت شلبي.. وتنقل أيضا على موقع DAZN.

فيما يلعب تشيلسي ضد بالميراس في الرابعة فجر يوم السبت.. وتنقل المباراة على موقع DAZN.

الهلال السعودي كأس العالم للأندية
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