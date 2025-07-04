مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول الحالة الوحيدة للموافقة على رحيل وسام أبو علي

الجمعة، 04 يوليه 2025 - 00:48

كتب : أحمد الخولي

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

أوضح مصدر من الأهلي حقيقة ورود عروض لـ وسام أبو علي في الأيام الأخيرة.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي في وقت سابق تمسكه باستمرار الدولي الفلسطيني، فيما كشف مصدر مقرب من اللاعب أنه يرغب في الرحيل الصيف الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "وصول عروض لوسام أبو علي؟ العرض الرسمي الوحيد الذي وصل للاعب نريد الحصول على ضعف قيمته 3 مرات".

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وأضاف "الأهلي لن ينظر في أي عروض رسمية بأقل من 10 ملايين دولار لبيع وسام".

وأتم "رؤية مجلس الإدارة والمدير الرياضي والفني هي استمرار وسام، والحل الوحيد للموافقة على رحيله هي وجود عرض ضخم يسمح للأهلي تعويضه بلاعب من نفس المستوى".

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

بالتحديد منذ أن سجل الأسطورة الراحل بيليه هاتريك لفريقه سانتوس في شباك بنفيكا البرتغالي، في نهائي بطولة إنتركونتيننتال التي كانت تقام في ذلك الوقت بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

الهاتريك هو السادس على الإطلاق في تاريخ كأس العالم للأندية، والثاني للاعبين العرب بعد الليبي حمدو الهوني مع الترجي التونسي في 2019.

وسام أبو علي الأهلي
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