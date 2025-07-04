شيكابالا: كنت واثقا من التتويج بلقب الكأس.. وتعرضت للظلم بشأن ركلة الترجيح ضد الأهلي

أوضح محمود عبد الرازق "شيكابالا" أنه تعرض للظلم بسبب تنفيذ ركلة الترجيح ضد الأهلي في كأس السوبر المصري، وكشف ما دار مع حسين لبيب رئيس النادي بشأن أحمد سيد "زيزو".

شيكابالا النادي : معتزل الزمالك

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

وقال شيكابالا عبر MBC مصر 2: "عبد الواحد السيد المدير الرياضي طلب مني الجلوس مع حسين لبيب رئيس النادي لمناقشة رحيل كريستيان جروس وهو ما رفضته لأنها ستُظهر للناس أنني طعنت الرجل من ظهره، وحتى لا يقال إنني دبرت مؤامرة ضده".

وأكمل "عندما عدت لمنزلي وجدت أن هناك من قال إنني سببا في رحيل المدرب وهو ما لم يحدث".

وواصل "كنت أتمنى أن يواصل جوزيه جوميز مشواره مع الزمالك لأنه يليق على النادي ويعرف مشاكلنا ويعيشها بشكل يومي، والنادي لم يعرف كيف يحافظ عليه".

وأشاد "أحمد مجدي تعرض للظلم وسيكون مدربا كبيرا في المستقبل، ولو استمر مع الفريق بعد رحيل جوميز كان سيرحل بعد أسبوع أو 2، ورغم فوزنا على المصري لم يتحدث معه أحد للاستمرار مستقبلا".

وتابع "الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة تعرض للظلم في الفترة الأخيرة ولا يتحمل الإصابات الأخيرة، والمران مع بيسيرو كان أقل من جوميز على المستوى البدني".

وأردف "بيراميدز يستحق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا وكان لابد من حصولهم على دعم من مسؤولي الكرة المصرية".

واستدرك "كنت أعلم بقدرة الزمالك على الفوز بلقب كأس مصر وأخبرت اللاعبين بأننا سنفوز باللقب من أجل أن يرفع عبد الشافي الكأس".

وأوضح "تعرضت للظلم بشأن ركلة الترجيح المهدرة ضد الأهلي في السوبر المصري، اسمي كان العاشر في قائمة المسددين وسددت بعدما رفض أحد اللاعبين الدخول".

وأضاف "في نهائي كأس مصر كنت أعلم أنني سأسدد الكرة العاشرة ضد بيراميدز من البداية، وعمر جابر طلب مني ترك الركلة لمحمد عواد لكنني أخبرت أحمد فتوح بأنني سأسجلها وهو ما حدث".

ووجه رسالة لجمهور الزمالك "أقول لجمهور الزمالك يجب أن نحترم أساطير وأولاد الزمالك، وجون إدوارد لديه مهمة عمل ويجب محاسبته في آخر الموسم، ولديه هيكلة يريد العمل بها، إذا نجح سنصفق له ولا يجب أن نصدر له المشاكل من البداية".

وطالب "لابد أن يستمر عبد الله السعيد مع الزمالك فهو واحد من أساطير الكرة المصرية ويجب أن نحافظ عليه".

وأتم "منذ عام جلست مع حسين لبيب وتناقشنا بشأن مستقبل زيزو، وأخبرته لو يستطيع النادي تجديد تعاقده فلنفعل ذلك، وإذا لم يحدث نستطيع بيعه وضم 3-4 لاعبين، لكن كان هناك تخوف من رحيله. تخيل أننا حصدنا لقبين في الموسم الماضي ونحن في حالة سيئة، فماذا كنا سنحقق إذا ضممنا 3-4 صفقات جيدة؟".

وقرر نادي الزمالك حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

ورفع شيكابالا صاحب الـ 39 عاما رصيده لـ 19 لقبا متنوعا مع الزمالك كأكثر لاعب تتويجا بقميص الأبيض عبر تاريخه.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبا.

وجاءت ألقاب شيكابالا مع الزمالك

4 ألقاب دوري مصري 2002-03 و2003-04 و2020-21 و2021-22.

6 ألقاب لكأس مصر 2007-08 و2012-13 و2015-16 و2018-19 و2020-21 و2024-25.

لقبان للسوبر المصري 2017 و2020.

لقب الكونفدرالية 2023-24.

3 ألقاب للسوبر الإفريقي في 2003 و2020 و2024.

وحق لقب السوبر المصري السعودي في 2003 والبطولة العربية في نفس العام.

وأيضا فاز بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2010-11 بالتساوي مع أحمد عبد الظاهربرصيد 13 هدفا.

وحقق مع منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا 2010 وشارك في كأس العالم 2018، وارتدى قميص منتخب مصر في 32 مباراة.