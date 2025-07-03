من سان سيباستيان إلى الرياض.. الشباب يعلن التعاقد مع ألجواسيل

أعلن نادي الشباب السعودي عن تعيين الإسباني إيمانول ألجواسيل مديرا فنيا للفريق.

وقال ألجواسيل في تقديمه: "أنا سعيد ومتحمس للغاية. أعلم أني قدمت لنادٍ عريق والاستقبال كان لا يضاهى".

وأضاف "شعرت بالكثير من المحبة والحماس لقدومي".

وأكمل "قدمت موعد وصولي من أجل التعرف بشكل أفضل على الرياض والنادي والبدء في العمل".

من "سان سباستيان" الى الرياض.. ألغواسيل مديراً فنيًا لليوث 🦁🤍 pic.twitter.com/LIQli9M1pD — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 3, 2025

واختتم "هدفنا هو تشكيل فريق تنافسي ينمو تدريجيا، ومع الوقت سنعود لنكون ذلك الفريق الذي لم يمض الكثير من الوقت على فوزه بالألقاب".

ألجواسيل سيحتفل بعيد ميلاده الـ 54 غدا الجمعة 4 يوليو.

المدرب بدأ مسيرته كلاعب في مركز الظهير الأيمن بين ناشئي ريال سوسيداد.

لعب ألجواسيل في الفريق الأول لريال سوسيداد بين 1990 و1998، وشارك في أكثر من 100 مباراة.

بعد ذلك لعب لفترة قصيرة مع فرق أخرى مثل فياريال وكارتاخينا، قبل أن يعتزل اللعب في 2003.

بعد الاعتزال، بدأ مسيرته التدريبية في الفئات العمرية الأصغر لريال سوسيداد، وتدرج حتى أصبح مدربًا للفريق الرديف في 2014.

تولّى ألجواسيل تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت عام 2018، ثم تم تم تعيينه بشكل دائم في ديسمبر من نفس العام.

وقاد ألجواسيل ريال سوسيداد لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا 2020 بعد الفوز على أتلتيك بلباو، وهو أول لقب كبير للنادي منذ 1987.