اليوم: عاصفة رعدية تؤجل مران الهلال الأخير قبل مواجهة فلومينينسي

الخميس، 03 يوليه 2025 - 23:31

كتب : FilGoal

الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن تأجيل مران الهلال السعودي الأخير قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الهلال أمام فلومينينسي في تمام العاشرة مساء الجمعة، بتوقيت القاهرة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضحت الصحيفة: "تسببت عاصفة رعدية في تأجيل التدريب الأخير لنادي الهلال قبل مواحهة فلومينينسي البرازيلي".

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وكان مقررًا أن يخوض الهلال مرانه على ملعب المباراة "كامبينج وورلد ستاديوم" في تمام الثالثة عصرا بتوقيت أمريكا، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، إلا أن حالة الطقس حالت دون ذلك.

وأشارت اليوم، إلى أن تدريبات الهلال تأجلت لمدة 45 دقيقة حتى تحسن الأحوال الجوية.

وحقق الهلال الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز ليوناردو الهدفين الأول والرابع، وخاض 116 دقيقة، فيما أحرز مالكوم الهدف الثاني، ولعِب 64 دقيقة.

وأقر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، راحة يوم للفريق بعد الفوز أمام مانشستر سيتي.

أما فلومينينسي فنجح في الفوز على حساب إنتر الإيطالي بهدفين نظيفين.

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