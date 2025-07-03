خبر في الجول - سموحة يضم خالد الغندور من المصري

أتم نادي سموحة صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

خالد الغندور النادي : المصري

وعلم FilGoal.com أن سموحة نجح في ضم خالد الغندور لاعب المصري بشكل نهائي.

ويمتد تعاقد خالد الغندور مع سموحة لمدة موسمين، حسبما علم FilGoal.com

وانضم خالد الغندور إلى المصري قادما من الاتحاد السكندري في صيف 2024 بعد نهاية عقده مع زعيم الثغر.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد خالد الغندور مع المصري بنهاية الموسم المقبل.

وبدأ خالد الغندور مسيرته مع الاتحاد السكندري في عام 2016 قادما من اتحاد الشرطة.

ومع الاتحاد السكندري لعب خالد الغندور 227 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 15 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

ولعب الغندور للمصري الموسم الماضي 8 مباريات في الدوري صنع خلالهم هدفا، و4 مباريات في الكونفدرالية صنع خلالهم هدفا، ومباراة في الكأس سجل خلالها هدف.

وكان FilGoal.com كشف عن إتمام سموحة صفقتين على سبيل الإعارة من بيراميدز وهما أحمد ميهوب، وأحمد فوزي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا