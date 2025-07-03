شيكابالا: أحب زيزو بشدة ولكن.. ورحلتي مع جمهور الزمالك لن تنتهي رغم الاعتزال

أوضح محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك سبب عدم إعلانه اعتزال كرة القدم عقب الفوز بلقب كأس مصر، وكشف علاقته بأحمد سيد "زيزو".

شيكابالا النادي : معتزل الزمالك

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

وقال شيكابالا عبر MBC مصر 2: "كان لدي سيناريو في ذهني أنني سأخوض مباراة اعتزال عندما أتخذ قراري بينما محمد عبد الشافي لا يميل لهذا القرار ولذلك فضلت أن يحتفل جمهور الزمالك معه في مباراته الأخيرة بعد نهائي كأس مصر لأنه أعظم من دخل غرفة ملابس النادي".

وأضاف "أتخذت قراري بالاعتزال منذ عام، غير صحيح أنني عقدت جلسة مع مسؤولي الزمالك للاستمرار، رغم أن تعاقدي مستمر لموسم إضافي. ورحلتي مع جمهور الزمالك لن تنتهي رغم الاعتزال".

وواصل "أحمد حسام ميدو عقد معي جلسة لإقناعي بالعدول عن قرار الاعتزال، وأخبرته أنني اتخذت القرار منذ عام وحاولوا الضغط عليّ وأرى أن هذا الوقت المناسب لأحدد ماذا سأفعل".

وتابع "العام الماضي قلت إنني سأسلم الراية لزيزو لكنه رحل، والآن سأسلم الراية لجمهور الزمالك".

وأردف "أحب زيزو بشدة وعدم مصافحتي له عقب عودته للتدريب منفردا هو بسبب حبي له، وهو يعلم قدر حبي له لأنني كنت حزينا لأنه عشره عمر وأتمنى له التوفيق في قراره".

وأكمل "في الفترة الماضية كنت أحاول الهرب من مجرد التفكير في اعتزالي، وعند عرض لقطات جمهور الزمالك تأثرت".

واستمر "جمهور الزمالك عظيم وعندما شعروا بأن هناك من يدفعني للاعتزال أصدروا بيانا للدفاع عني".

وأتم "لا يوجد أي مشاكل بيني وبين جمهور الأهلي، وبعد اعتزالي أود الخروج بدون أي مشاكل مع أي شخص، وأنا على مدار الوقت كنت رد فعل. تواجدي في قناة الأهلي بعد أحداث بورسعيد؟ لأن هذا الأمر ليس فيه ألوان".

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

ورفع شيكابالا صاحب الـ 39 عاما رصيده لـ 19 لقبا متنوعا مع الزمالك كأكثر لاعب تتويجا بقميص الأبيض عبر تاريخه.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبا.

وجاءت ألقاب شيكابالا مع الزمالك

4 ألقاب دوري مصري 2002-03 و2003-04 و2020-21 و2021-22.

6 ألقاب لكأس مصر 2007-08 و2012-13 و2015-16 و2018-19 و2020-21 و2024-25.

لقبان للسوبر المصري 2017 و2020.

لقب الكونفدرالية 2023-24.

3 ألقاب للسوبر الإفريقي في 2003 و2020 و2024.

وحق لقب السوبر المصري السعودي في 2003 والبطولة العربية في نفس العام.

وأيضا فاز بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2010-11 بالتساوي مع أحمد عبد الظاهربرصيد 13 هدفا.

وحقق مع منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا 2010 وشارك في كأس العالم 2018، وارتدى قميص منتخب مصر في 32 مباراة.