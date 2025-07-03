الصفقة السادسة.. البنك الأهلي يضم مصطفى دويدار 3 مواسم

الخميس، 03 يوليه 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

مصطفى دويدار - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع مصطفى دويدار لاعبي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصطفى دويدار

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وكشف البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي، عن ضم ظهير أيمن إنبي لمدة 3 مواسم.

ويعد صفقة دويدار السادسة للبنك الأهلي هذا الصيف.

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وتعاقد البنك الأهلي مع أحمد أمين قفة من إنبي، وأحمد طارق سليمان من بروكسي، وعمرو الجزار ومحمد أشرف من غزل المحلة، ويسري وحيد من طلائع الجيش.

مصطفى دويدار صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته في ناشئي إنبي، وخرج إعارة لمدة موسم مع نادي أسوان قبل العودة مجددا لإنبي.

ولعب دويدار الموسم الماضي 20 مباراة في الدوري، ومباراتين في كأس مصر صنع خلالهم هدفا وحيدا.

واحتل البنك الأهلي الموسم الماضي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

كما خسر نهائي بطولة كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا.

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