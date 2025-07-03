مؤتمر بوجبا: أشعر براحة نفسية وجسدية.. وهذا ما حدث خلال آخر عامين

أبدى بول بوجبا لاعب موناكو الفرنسي سعادته بالعودة للعب كرة القدم من جديد وتحدث عن فترة إيقافه عن خوض المباريات التي دامت عامين بسبب المنشطات.

بول بوجبا النادي : موناكو موناكو

وقال الفرنسي في المؤتمر الصحفي: "لحظة التوقيع؟ كنت غارقا في المشاعر بتلك اللحظة، من النادر أن أبكى هكذا وآمل أن تكونوا استمتعتم بها، كانت لحظة فرح لكنني أشعر أيضا بقدر كبير من العزيمة، وأعتقد أنني اتخذت القرار الأمثل بانضمامي إلى موناكو".

وأضاف "تلقيت العديد من الرسائل التي أثرت بي حقا، وسعدت بدعم الجماهير بشكل عام، وأشعر براحة نفسية وجسدية، هنا في موناكو تتواجد بنية تحتية مميزة وأشخاص رائعين سيساعدونني على الوصول لأفضل مستوى لي، أرغب في العودة والاستمتاع بوقتي في الملعب وهو ما أفتقده بشدة لكن لابد من الصبر".

وتابع "حياتي اليومية خلال العامين الماضين كانت أبوية، أوصل أطفالي للمدرسة ثم أتدرب وأعود لاصطحابهم مجددا، قضيت وقتا طويلا مع عائلتي، ودائما ما لازمني مدرب اللياقة للحفاظ على لياقتي وتقليل تفويت الحصص التدريبية قدر الإمكان".

وواصل "كنت دائما أفكر بإيجابية بشأن إمكانية عودتي للملاعب في أي وقت، مررت بلحظات شك بالطبع، عندما كنت أنظر لأطفالي كنت أقول إنني أريدهم أن يشاهدوني وأنا ألعب في الملعب ويحتفلون معي بأهدافي وهو دفعني للتدريب والانضباط وسعيد بوجودي في موناكو".

وأردف "عائلتي وزوجتي دعموني وأنا شخصيا ركزت على هدفي وتحقيقه واليوم حققت أول هدف بالتوقيع لنادٍ، والآن سأعود بنفس العقلية للتدرب واستعادة لياقتي، أشعر وأنني شاب وقّع على أول عقد احترافي في مسيرته".

وأتم "العودة لمنتخب فرنسا؟ عليّ العودة للملعب وتقديم الأداء لأنه مستحيل أن أعود لمنتخب فرنسا دون تقديم أداء جيد مع فريقي، والعودة لارتداء قميص الديوك ستكون مكافأة حقيقية لي".

وأعلن نادي الإمارة الفرنسية موناكو التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق.

ووقع بوجبا عقدا لمدة موسمين مع نادي موناكو.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لأندية عديدة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميامي.

وكان بوجبا أحد نجوم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا بعد التغلب في النهائي على كرواتيا.