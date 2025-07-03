شيكابالا يعلن اعتزاله

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك اعتزاله كرة القدم بنهاية موسم 2024-25.

شيكابالا النادي : معتزل الزمالك

وكتب شيكابالا عبر حسابه على "فيسبوك": "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة اخري ستبدأ من قلب المدرجات".

كما صرّح عبر قناة MBC مصر 2: "قلت من قبل أن الموسم الحالي سيكون الأخير لي وأشعر بأنني قدمت كل شيء وأن الرحلة انتهت وجمهور الزمالك سعيد لأنني لأن أستطيع تقديم المزيد".

وأضاف "غير صحيح أنني عقدت جلسة مع مسؤولي الزمالك للاستمرار، رغم أن تعاقدي مستمر لموسم إضافي. ورحلتي مع جمهور الزمالك لن تنتهي رغم الاعتزال".

وواصل "أحمد حسام ميدو عقد معي جلسة لإقناعي بالعدول عن قرار الاعتزال، وأخبرته أنني اتخذت القرار منذ عام وحاولوا الضغط عليّ وأرى أن هذا الوقت المناسب لأحدد ماذا سأفعل".

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

ورفع شيكابالا صاحب الـ 39 عاما رصيده لـ 19 لقبا متنوعا مع الزمالك كأكثر لاعب تتويجا بقميص الأبيض عبر تاريخه.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبا.

وجاءت ألقاب شيكابالا مع الزمالك

4 ألقاب دوري مصري 2002-03 و2003-04 و2020-21 و2021-22.

6 ألقاب لكأس مصر 2007-08 و2012-13 و2015-16 و2018-19 و2020-21 و2024-25.

لقبان للسوبر المصري 2017 و2020.

لقب الكونفدرالية 2023-24.

3 ألقاب للسوبر الإفريقي في 2003 و2020 و2024.

وحق لقب السوبر المصري السعودي في 2003 والبطولة العربية في نفس العام.

وأيضا فاز بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2010-11 بالتساوي مع أحمد عبد الظاهربرصيد 13 هدفا.

وحقق مع منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا 2010 وشارك في كأس العالم 2018، وارتدى قميص منتخب مصر في 32 مباراة.