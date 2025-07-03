بحضور أحمد حسن والحضري.. منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول استعدادا لوديتي الكويت

أدى منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة أول تدريباته اليوم الخميس، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، وذلك مع بدء معسكره المفتوح بمشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر، استعدادا لكأس العالم للشباب.

وانتظم فى التدريبات كل اللاعبين المعلن أسمائهم باستثناء الحارس عبد المنعم تامر الذى حصل على إذن من الجهاز الفني.

ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان لمنتخب الشباب مع منتخب الكويت الأوليمبي يومي ١٧ و٢٠ يوليو الجاري.

ويستعد المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم للشباب فى تشيلي خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩أكتوبر القادمين.

ويخوض المنتخب المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي "المستضيف"، ونيوزيلندا، واليابان.

شهد التدريب تواجد أحمد حسن عضو اللجنة الفنية، وعصام الحضري المشرف على مدربي حراس المرمي فى كل المنتخبات باستثناء المنتخب الأول.

وعلى هامش المران حرص أفراد الجهاز الفني واللاعبون على تهنئة علاء عبده المدرب العام، بعيد ميلاده وسط أجواء من المحبة وروح الفريق الواحد.

وتأهل منتخب الشباب لكأس العالم المقرر في تشيلي، بعد احتلاله المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.