في الجول يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في تونس استعدادا للموسم الجديد

استقر النادي الأهلي على إقامة معسكر الفريق كرة القدم الصيفي في تونس استعدادا للموسم المقبل حسبما علم FilGoal.com.

وانتهى موسم الأهلي بعدما ودع كأس العالم للأندية من مرحلة المجموعات برصيد نقطتين والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلم FilGoal.com أن مدة المعسكر ستكون 10 أيام تبدأ من منتصف يوليو الجاري.

ويجري الأهلي الاتفاقات من أجل إقامة 3 مباريات ودية خلال المعسكر تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل.

ولم يتم تحديد موعد مباريات كأس السوبر المصري، وستبدأ المصرية مشاركتها القارية في شهر سبتمبر المقبل سواء بدوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وأقام الأهلي معسكرا في أمريكا قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، كما سبق وأن أقام النادي معسكرا في الإمارات خلال توقف الدوري المصري نظرا للمشاركة في أمم إفريقيا في فبراير 2024.

وجاء آخر معسكر خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد خارج مصر في النمسا والذي أقيم في سبتمبر 2023.