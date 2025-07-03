خبر في الجول - طلائع الجيش يتوصل لاتفاق لضم إسماعيل أورو أوجورو

توصل نادي طلائع الجيش لاتفاق لضم التوجولي إسماعيل أورو أوجورو مهاجم نفط البصرة العراقي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي طلائع الجيش ينتظرون وصول المهاجم للقاهرة لإنهاء كافة التفاصيل التعاقدية.

الدولي التوجولي أنهى الموسم في العراق بتسجيل 10 أهداف وصناعة 3 في 33 مباراة.

وسبق أن ارتدى صاحب الـ 29 عاما قميص الجيش الملكي المغربي في موسم 2023-24.

ومن قبلها فاز بجائزة هداف الدوري الإثيوبي برصيد 25 هدفا في موسم 2022-23.

وارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الترجي التونسي والوداد المغربي وفقا للتقارير آنذاك لكنه انضم في النهائي للجيش الملكي.

وشارك إسماعيل من قبل في أمم إفريقيا للمحليين 2020 لكن ودع سريعا من دور المجموعات وحاز خلال مباراة أوغندا على جائزة رجل المباراة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تجديد كل من عمرو طارق وخالد عوض لتعاقدهما مع طلائع الجيش.

واقترب الجيش أيضا من ضم كريم يحيى ظهير الاتحاد وسموحة والأهلي السابق.

وأنهى طلائع الجيش النصف الثاني من الموسم الماضي برصيد 25 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة تحت قيادة هيثم شعبان.