عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: استمرار أحمد عمر مدربا لفريق السلة

أعلن حازم الرجّال، أمين صندوق نادي الاتحاد السكندري، استمرار أحمد عمر المدير الفني لفريق السلة.

وأوضح الرجّال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأسبوع المقبل سيوقع أحمد عمر عقود التجديد للاستمرار مديرا فنيا لفريق السلة بالاتحاد".

وأضاف عضو مجلس الاتحاد "هيثم كمال لاعب فريق السلة بالاتحاد انتهى تعاقده ومازلنا في انتظار تقرير المدير الفني للفريق للتجديد له".

وأضاف "نتفاوض مع لاعبين لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، والمفاوضات أوشكت على الانتهاء".

وخسر الاتحاد السكندري الموسم الماضي بطولة دوري سوبر السلة 2024 - 2025 لحساب الأهلي، بعد فوز الأخير في سلسلة "best of 5"، ليفقد زعيم الثغر لقبه الذي توج به موسم 2023 - 2024.

فيما حقق نادي الاتحاد السكندري لقب بطولة كأس مصر لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على الأهلي.

وفي منافسات الدوري الإفريقي The BAL ودع الاتحاد السكندري لكرة السلة البطولة من نصف النهائي، بعد الخسارة أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 96-74.