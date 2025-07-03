آس: إنتر ميامي ينوي عدم تجديد عقد سواريز.. واللاعب يتجه للاعتزال

الخميس، 03 يوليه 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي - باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن عدم نية فريق إنتر ميامي في تجديد عقد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وينتهي عقد سواريز مع إنتر ميامي بنهاية موسم الدوري الأمريكي شهر ديسمبر القادم.

وسيرحل سواريز صاحب الـ38 عاما عن إنتر ميامي بعد موسمين قضاهم في صفوف الفريق رفقة ليونيل ميسي.

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وذكرت الصحيفة أنه رغم مكانة سواريز باعتباره ثاني أفضل هدافي الفريق، إلا أن مستقبله بات محل شك.

وعانى سواريز من إصابة في الركبة والابتعاد عن التهديف خلال العام الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اعتزال سواريز بات يلوح في الأفق.

وفي مقابلة أجريت معه في عام 2023 ، كشف سواريز أن جسده كان يعاني من الألم، في الركبة في المرحلة الأخيرة من مسيرته: "الذي يتحدث هو جسدي والألم الذي أشعر به يوميًا".

واعتزال سواريز دوليا في ديسمبر 2024 بعد معاناته من الإصابة.

لويس سواريز إنتر ميامي
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