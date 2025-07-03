من أجل 4 آلاف مقعد.. استاد لوسيل يشهد 25 ألف طلبا قبل بطولتي كأس العالم للناشئين والعرب

وصل عدد الطلبات المقدمة للتطوع في بطولتي كأس العالم للناشئين وكأس العرب 2025 والمقرر إقامتهما في قطر بنهاية العام الجاري لأكثر من 25 ألف.

ويشهد استاد لوسيل حاليا إجراء المقابلات مع المتقدمين تمهيدا لاستقطاب 4 آلاف متطوع لدعم 20 مجالا خلال البطولتين.

وينتمي المتقدمون في قطر لـ 125 جنسية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 18 و76 عاما.

وبعد انتهاء المقابلات سيتم توقيع الاختيار على الفائزين لتحديد أدوارهم بدءا من أغسطس المقبل.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين والتي يشارك فيها منتخب مصر تحت قيادة أحمد الكاس خلال الفترة من 3 وحتى 27 نوفمبر المقبل.

وستكون تلك البطولة الأولى التي تشهد مشاركة 48 فريقا تحت رعاية الاحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهي الأولى أيضا من 5 نسخ تستضيفها قطر حتى 2029.

فيما تبدأ بطولة كأس العرب في نسختها الثانية من الأول وحتى 18 ديسمبر المقبل وتقام على 6 ملاعب مونديالية بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

يذكر أن قطر ستستضيف أيضا نهائيات كأس العرب في نسختي 2029 و2033.