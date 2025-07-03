كرة طائرة - منتخب الناشئات يخسر أمام ألمانيا في الجولة الثانية ببطولة العالم

الخميس، 03 يوليه 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

منتخب ناشئات مصر تحت 19 عاما - كرة طائرة

تلقى منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة الخسارة الثانية في بطولة العالم تحت 19 عاما بالخسارة أمام ألمانيا.

وخسر منتخب الناشئات أمام ألمانيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وخسر منتخب الناشئات أمام كندا في في افتتاح مباريات المجموعة الأولى ببطولة العالم، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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وتضم المجموعة بجانب مصر وألمانيا وكندا كل من كرواتيا وتايلاند والمكسيك.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى ثمن نهائي بطولة العالم المقامة في دولتي كرواتيا وصربيا.

وتقدم منتخب الناشئات في الشوط الأول بنتيجة 22-25، قبل أن تعادل ناشئات ألمانيا النتيجة بالفوز في الشوط الثاني 25-20.

وحسم منتخب ناشئات ألمانيا المباراة بعد الفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-16، و25-22.

وتلتقي ناشئات مصر في الجولة المقبلة أمام تايلاند يوم الجمعة في الجولة الثالثة.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم تحت 19 عاما للمرة الـ 11 في التاريخ.

وسبق وأن حقق منتخب ناشئات مصر المركز التاسع عندما كان عدد المشاركين 16 منتخبا، والمركز العاشر في 2019 من أصل 20 منتخبا.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 4 مجموعات ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

كرة طائرة بطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة
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