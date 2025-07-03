راكيتيتش يعلن اعتزاله كرة القدم ويتجه للعمل الإداري

الخميس، 03 يوليه 2025 - 18:34

كتب : عبد الرحمن شريف

إيفان راكيتيتش - إشبيلية

أعلن الكرواتي إيفان راكيتيش اعتزاله كرة القدم، وسيتجه للعمل كمدير رياضي لفريق هايدوك سبليت الكرواتي بعدما علّق حذائه بقميص الفريق.

وقرر اللاعب الكرواتي الاعتزال في سن 37 بعد مسيرة كبيرة حافلة في الملاعب العالمية.

ويستعد إيفان راكيتيتش لخوض تجربة جديدة كمدير رياضي لفريق هايدوك سبليت الكرواتي.

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وشهدت مسيرة راكيتيتش العديد من التجارب مع مختلف الأندية وتحقيق العديد من البطولات.

وبدأ راكيتيتش مسيرته مع شالكه الألماني، وشارك معهم في 72 مباراة سجل 5 أهداف وتمكن من صناعة 6 أهداف.

وانتقل من شالكه إلى بازل وشارك معهم في 43 مباراة، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أهداف.

ورحل إلى إشبيليه وكانت الإنطلاقة المميزة لراكيتيتش وتمكن من المشاركة معهم في 149 مباراة، أحرز 34 هدفا وصناعة 34 هدفا، ليأتي الدور على برشلونة وتحقيق البطولات الكبيرة، حيث سجل 35 هدفًا في 206 مباراة وقام بصناعة 40 هدفًا.

وكانت له مشاركة بسيطة مع الشباب السعودي في 8 مباريات وسجل هدف واحد وصنع مثله، واختتم مسيرته بقميص هايدوك سبليت.

ليصل إلى إجمالي التسجيل 79 هدفًا في 470 مباراة، وصناعة 88 هدفًا.

أما المسيرة الدولية فقد شارك مع منتخب كرواتيا في 106 مباراة وتمكن من تسجيل 15 هدفًا وصناعة 11 هدفًا.

حقق اللاعب الكثير من البطولات لكن أهمها دوري أبطال أوروبا مع برشلونة 2015، لكن لم يحصل على بطولات مع منتخب كرواتيا وشارك معهم في نهائي كأس العالم 2018 وتعرضوا لهزيمة ثقيلة أمام منتخب فرنسا بأربعة أهداف لهدفين.

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