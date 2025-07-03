الصفقة الثانية.. المصري يعلن ضم منذر طمين لاعب شباب قسنطينة الجزائري

الخميس، 03 يوليه 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

منذر طمين مهاجم شباب قسنطينة

أعلن النادي المصري رسميا انضمام منذر طمين لاعب شباب قسنطينة الجزائري.

وقدم المصري لاعبه الجديد في فيديو تقديمي من أرض الملعب الذي يشهد إنشاءات لبناء الملعب الجديد للفريق.

وقال النجم الجزائري في ختام الفيديو التقديمي: "من أرض النسور الخضراء أنا منذر طمين مصراوي"

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وكان FilGoal.com كشف عن إرسال المصري قيمة الشرط الجزائي لضم منذر طمين من شباب قسنطينة الجزائري.

وتعد صفقة طمين هي الثانية للفريق بعد عمر الساعي لاعب وسط النادي الأهلي.

وأتم المصري اتفاقه مع المهاجم الجزائري بعد موافقة نبيل الكوكي مدرب الفريق.

ويبلغ الشرط الجزائي لطمين مع شباب قنسطينة نحو ما يقارب 200 ألف دولار.

ويلعب صاحب الـ 23 عاما مع الفريق الأول لشباب قسنطينة منذ 2020.

وشارك طمين مع قسنطينة في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

وبشكل عام لعب طمين 96 مباراة بقميص الفريق الجزائري وتمكن من تسجيل 16 هدفا وصنع 7 أهداف.

وكان قسنطينة قد أنهى الدوري الجزائري في المركز العاشر.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

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