تمهيدا لرحيل حارسه إلى نيوم.. نيس يعلن ضم حارس ريمس

أعلن نادي نيس يوم الخميس ضم الحارس يفان ضيوف قادما من ستاد ريمس.

وذلك تمهيدا لرحيل حارسه مارسين بولكا إلى نيوم السعودي.

ولم يعلن نيس قيمة الصفقة، لكن تقارير أوضحت أنها تمت مقابل 7 ملايين يورو.

وسيرتدي البالغ من العمر 25 عاما القميص رقم 88 مع نيس.

الحارس الذي لعب في صفوف منتخبات فرنسا للناشئين والشباب مثل المنتخب السنغالي في مباراة دولية واحدة.

قبل أيام، أوضح موقع فوت ميركاتو أن نادي نيوم السعودي توصل لاتفاق مع نيس الفرنسي على ضم الحارس مارسين بولكا.

وصعد نيوم إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره دوري الدرجة الأولى.

وذكر التقرير أن نيوم اتفق مع اللاعب أيضا على ضمه.

في الوقت الذي بذل سندرلاند جهودا حثيثة في الساعات الأخيرة لإقناع حارس نيس بالانضمام إليه.

وأضاف التقرير أن سندرلاند لم يستسلم ويأمل في جذب حارس المرمى البالغ من العمر 25 عامًا في اللحظات الأخيرة.