خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع مدافع منتخب فلسطين الأولمبي

أتم نادي كهرباء الإسماعيلية اتفاقه مع علي ربعي مدافع منتخب فلسطين الأولمبي.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد صعد للدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وعلم FilGoal.com أن كهرباء الإسماعيلية قد أتم اتفاقه مع علي ربعي المدافع الفلسطيني الذي يلعب ضمن صفوف الأنوار الليبي.

ويبلغ علي ربعي من العمر 22 عاما وانضم إلى الأنوار الليبي في الموسم الماضي.

وخاض ربعي 10 مباريات مع منتخب فلسطين الأولمبي وسجل هدفين، بينما تواجد في معسكري منتخب فلسطين الأول في يونيو وسبتمبر 2024 دون أن يشارك بأي دقيقة.

ويتولى رضا شحاتة القيادة الفنية لفريق كهرباء الإسماعيلية في الموسم الجديد بظهورهم الأول في الدوري الممتاز.

وأعلن كهرباء الإسماعيلية تعاقده بشكل رسمي مع عمر السعيد مهاجم الزمالك السابق.

وكان قد انتهى تعاقد عمر السعيد مع المجد ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

صاحب الـ 35 عاما انضم للمجد في شهر يناير الماضي.

وشارك السعيد في 6 مباريات مع المجد منذ الانضمام للفريق ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وكان FilGoal.com قد علم أن كهرباء الإسماعيلية يتفاوض حاليا مع محمد أوناجم لاعب الصقور الليبي لمحاولة ضمه لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.