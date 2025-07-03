الأهلي يعلن إجراء جراحة ناجحة لـ مروان عطية

أعلن النادي الأهلي إجراء مروان عطية لاعب وسط الفريق لجراحة ناجحة اليوم الخميس.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

ويحصل مروان عطية على راحة سلبية لمدة أسبوع قبل أن يبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأوضح الأهلي:

"أعلن أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي إجراء مروان عطية اليوم الخميس منظار جراحي لعملية الفتق بأحد مستشفيات القاهرة".

"اللاعب يغادر المستشفى صباح غدا الجمعة ويحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ثم يبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي المخصص له".

واختتم الأهلي موسمه بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية بعد الخروج من دور المجموعات برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلي أمام إنتر ميامي وبورتو بينما خسر من بالميراس في الجولة الثانية.

ولعب مروان عطية مباراتي الأهلي أمام إنتر ميامي وبالميراس بينما غاب عن مواجهة بورتو لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية 18 يوما قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد.