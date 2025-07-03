الأهلي يعلن إجراء جراحة ناجحة لـ مروان عطية

الخميس، 03 يوليه 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

مروان عطية

أعلن النادي الأهلي إجراء مروان عطية لاعب وسط الفريق لجراحة ناجحة اليوم الخميس.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحصل مروان عطية على راحة سلبية لمدة أسبوع قبل أن يبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأوضح الأهلي:

أخبار متعلقة:
تقرير تونسي: كريستو يحصل على استغناء رحيله من الأهلي.. وخطوة تؤجل انضمامه للنجم وكيله: الأهلي لم يُبلغ داري بالرحيل.. واللاعب يمتلك 4 عروض للاحتراف تقرير أرجنتيني: الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب وسط منتخب فلسطين مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض الأخدود؟ لا نية للتفريط في إمام عاشور

"أعلن أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي إجراء مروان عطية اليوم الخميس منظار جراحي لعملية الفتق بأحد مستشفيات القاهرة".

"اللاعب يغادر المستشفى صباح غدا الجمعة ويحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ثم يبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي المخصص له".

واختتم الأهلي موسمه بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية بعد الخروج من دور المجموعات برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلي أمام إنتر ميامي وبورتو بينما خسر من بالميراس في الجولة الثانية.

ولعب مروان عطية مباراتي الأهلي أمام إنتر ميامي وبالميراس بينما غاب عن مواجهة بورتو لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية 18 يوما قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد.

الأهلي مروان عطية
نرشح لكم
الصفقة الخامسة.. يسري وحيد إلى البنك الأهلي خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة من أجل 4 آلاف مقعد.. استاد لوسيل يشهد 25 ألف طلبا قبل بطولتي كأس العالم للناشئين والعرب بعد انفراجة أزمة القيد.. الإسماعيلي يوجه الشكر لوزير الرياضة الصفقة الثانية.. المصري يعلن ضم منذر طمين لاعب شباب قسنطينة الجزائري حازم إمام يعلن انتهاء مهمة لجنة التخطيط في الزمالك خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع مدافع منتخب فلسطين الأولمبي رئيس الإسماعيلي يكشف عبر في الجول حقيقة تقليص عقوبة الإيقاف من فيفا
أخر الأخبار
تمهيدا لإعلان التعاقد مع جالتييه.. نيوم يعلن رحيل شاموسكا 2 دقيقة | سعودي في الجول
برقم بن ناصر.. ميلان يتعاقد مع صامويلي ريتشي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
"لن تسيروا وحدكم أبدا".. رسالة سلوت في وداع ديوجو جوتا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الخامسة.. يسري وحيد إلى البنك الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 32 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعزي ليفربول والاتحاد البرتغالي في وفاة جوتا ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: إنتر ميامي ينوي عدم تجديد عقد سواريز.. واللاعب يتجه للاعتزال ساعة | أمريكا
ذا أثلتيك: ريال مدريد يبدي مرونة لرحيل رودريجو.. وأرسنال يبدأ المفاوضات ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية
/articles/508564/الأهلي-يعلن-إجراء-جراحة-ناجحة-لـ-مروان-عطية